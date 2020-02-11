Въезд закрыт: более 40 граждан Узбекистана и Таджикистана не пустили в Абхазию

Распоряжение исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганба об ограничении въезда на территорию Абхазии граждан Таджикистана, Узбекистана, Китая, Северной Кореи и Киргизии из-за вспышки коронавируса вступило в силу в пятницу 7 февраля.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. С 7 февраля Миграционная служба Абхазия запретила въезд на территорию республики 47 гражданам Таджикистана и Узбекистана, сообщил Sputnik начальник службы Андрей Бобуа.

Ограничительные меры по въезду в Абхазию для граждан Таджикистана, Узбекистана, Китая, Северной Кореи и Киргизии из-за вспышки коронавируса продлятся до 7 марта.

"Люди не возмущаются, они входят в положение. Мы им объясняем, ставим в курс дела, что такие меры продлятся до 7 марта, и через месяц они могут въезжать обратно. Ограничительные меры не распространяются на мигрантов и туристов из других республик", - объяснил Бобуа.

Временные ограничения на въезд мигрантов на территорию Абхазии из-за распространения коронавируса были введены на КПП "Псоу" и "Ингур" 4 февраля.

С 15 января на Ингуре также работает санитарно-карантинный пост для проведения противовирусной терапии. Всего с 15 января по 3 февраля через границу на Ингуре в обе стороны проследовало около 11 тысяч 900 человек, было выявлено пятеро заболевших гриппом.

Согласно приказу министра здравоохранения Абхазии, бригады врачей будут работать на абхазо-грузинской границе до 1 марта.

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