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На подстанции Сухум 220 аварийно отключился трансформатор

© Sputnik / Александр Вильф
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (153)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200211/1029429557/Na-podstantsii-Sukhum-220-avariyno-otklyuchilsya-transformator.html

Специалисты "Черноморэнерго" ведут на месте ремонтные работы. Когда они будут завершены, не уточняется.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. На подстанции Сухум 220 произошло аварийное отключение трансформатора, сообщает "Черноморэнерго" в своем Facebook. 

"На ПС Сухум 220 произошло аварийное отключение трансформатора АТ-2. На месте работают бригады РУП "Черноморэнерго", - говорится в сообщении предприятия. 

ПС Сухум 220 питает Гулрыпшский район республики. 

Накануне "Черноморэнерго" сообщило, что без электричества во вторник 11 февраля с 13:00 до 15:00 останутся западная часть Сухума и восточная часть Гудаутского района. Высоковольтная линия Гумиста 110кВ будет отключена из-за очистки трассы высоковольтных проводов.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (153)


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