На подстанции Сухум 220 аварийно отключился трансформатор

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. На подстанции Сухум 220 произошло аварийное отключение трансформатора, сообщает "Черноморэнерго" в своем Facebook.
"На ПС Сухум 220 произошло аварийное отключение трансформатора АТ-2. На месте работают бригады РУП "Черноморэнерго", - говорится в сообщении предприятия.
ПС Сухум 220 питает Гулрыпшский район республики.
Накануне "Черноморэнерго" сообщило, что без электричества во вторник 11 февраля с 13:00 до 15:00 останутся западная часть Сухума и восточная часть Гудаутского района. Высоковольтная линия Гумиста 110кВ будет отключена из-за очистки трассы высоковольтных проводов.
Читайте также:
-
Часть Абхазии останется без света во вторник 11 февраля
-
Россия будет поставлять электричество в Абхазию до нормализации работы ИнгурГЭС