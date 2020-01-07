"Жирное" море: опасны ли отходы рыбоперерабатывающих заводов для экологии Абхазии

Пользователь сети "ВКонтакте" прислала на страницу Sputnik Абхазия кадры, на которых видно, что море у самого берега в Сухуме покрыто жирной пленкой и рыбными отходами.

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Насколько опасными могут быть отходы рыбоперерабатывающих заводов для экологии Абхазии рассказали Sputnik директор Института экологии Роман Дбар и председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава.

По мнению Романа Дбар, подобное явление носит сезонный характер и связано с тем, что рыбоперерабатывающие предприятия находятся в черте города.

В процессе переработки хамсы в рыбную муку, считает Дбар, в случае недостаточной очистки стоков этих предприятий, в акваторию сухумской бухты попадают загрязнения в виде остатков жира и белка. Таким образом, на поверхности воды образуется органическая пленка.

"С точки зрения экологических последствий, с одной стороны, это не химические загрязнения, это органика, которая при достаточно высоких температурах воды – достаточно быстро перерабатывается бактериями в морской среде", - подчеркнул эколог.

При этом жировая пленка может представлять угрозу для водоплавающих птиц, если она достаточно интенсивная, уточнил ученый. Их полет может быть затруднен из-за загрязнения жиром оперения.

Специалист отметил, что предприятия должны иметь достаточно высокий уровень очистки своих стоков, не допускать выбросов в атмосферу загрязнений, связанных с запахами, и соблюдать нормативы по выбросам в окружающую среду продуктов переработки рыбного производства.

Требования надзорного органа как экологического ведомства, так санитарно-эпидемиологического должны быть ужесточены, чтобы предприятия обеспечивали надлежащий уровень очистки, заметил эколог.

"Здесь другого варианта не существует. Да, с эстетической точки зрения это малоприятная вещь, конечно, это не купальный сезон, но в любом случае, акватория должна быть чистой. В конечном счете, это вопрос соблюдения нормативов, которые обязаны соблюдать предприятия, производящие переработку", - сказал директор Института экологии.

Председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава сказал, что с началом рыбной путины инспекторы ведомства проверяют готовность заводов к приему и переработке рыбы.

"В эту проверку входит и то, как налажена работа по отходам и стокам заводов. Все стоки от заводов выбрасываются в море, но далеко от берега в метрах 100-150. Органические отходы служат кормом для рыб, здесь никакого вреда для экологии и окружающей среды нет", - говорит Читанава.

Если в результате аварии повредилась труба, которая ведет вглубь моря, переработанная органика может оказаться вблизи берега.

"В этом случае, это, конечно, нарушение. Если подобное фиксируется нашими инспекторами, то делается предписание заводу о немедленном устранении этой неполадки. Если неполадки не устранены, то останавливается работа предприятия до их устранения", - сказал Савелий Читанава.

Он отметил, что сотрудники Госкомитета по экологии проведут проверку случая, связанного с выбросом к берегу города отходов рыбоперерабатывающих предприятий и дадут ему свою оценку.

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