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Кан Кварчия не будет поддерживать никого из кандидатов в президенты

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии - 2020 (38)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200211/1029430597/Kan-Kvarchiya-ne-budet-podderzhivat-nikogo-iz-kandidatov-v-prezidenty.html

Исполняющий обязанности главы администрации Сухума объявил, что не будет участвовать в нынешней избирательной кампании.

СУХУМ, 11 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия заявил, что не будет поддерживать никого из кандидатов, которые будут участвовать в президентской гонке.

"Я никакую команду не буду поддерживать. В принципе, в своем обращении я завуалированно выразил свое отношение ко всем процессам", - заявил он. 

Кварчия сегодня также объявил, что отказывается участвовать в предстоящих президентских выборах в качестве кандидата. По его словам, сейчас в абхазском обществе наблюдается раскол, и задача каждого гражданина сделать все возможное, чтобы его преодолеть или хотя бы не допустить усугубления.  

© Sputnik / Томас Тхайцук
Кан Кварчия отказался участвовать в выборах президента Абхазии

"Проанализировав политические и просто человеческие отношения, сложившиеся в нашем обществе, я пришел к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании. Это решение продиктовано осознанием необходимости моего неучастия в негативных процессах и накале страстей, сопровождающих наши выборы", - заявил Кварчия.

Инициативная группа зарегистрировала кандидатуру Кварчия в Центральной избирательной комиссии 1 февраля. Выборы президента Абхазии намечены на 22 марта 2020 года. Для участия в президентской кампании в ЦИКе уже зарегистрировались политическая партия "Акзаара" и еще две инициативные группы по выдвижению Адгура Ардзинба и Аслана Бжания.

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Темы:
Выборы президента Абхазии - 2020 (38)


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