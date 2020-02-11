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Партия "Акзаара" поставила на повестку выдвижение Дзапшба в президенты

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В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии - 2020 (38)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200211/1029430942/Partiya-Akzaara-vydvinula-Leonida-Dzapshba-v-prezidenty.html

Леонид Дзапшба был выдвинут кандидатом на пост главы государства сегодня на партийном съезде в Сухуме.

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Политическая партия "Акзаара" в ходе съезда в Сухуме поставила на повестку дня выдвижение в качестве кандидата в президенты Абхазии лидера партии Леонида Дзапшба, передает корреспондент Sputnik. За рассмотрение этого вопроса делегаты выступили единогласно. 

Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала политическую партию "Акзаара" ("Единство") для выдвижения кандидата на президентских выборах 24 января. По условиям, после регистрации в ЦИК партия должна была провести съезд, на котором будет выбран потенциальный кандидат в президенты страны.

Сам Дзапшба заявлял Sputnik о своем намерении побороться за пост главы государства еще до регистрации "Акзаара" в ЦИК.

Выборы президента Абхазии пойдут 22 марта 2020 года. Для участия в президентской кампании в ЦИКе уже зарегистрировались инициативная группа от потенциальных кандидатов в президенты Адгура Ардзинба и Аслана Бжания.

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Темы:
Выборы президента Абхазии - 2020 (38)


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