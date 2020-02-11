Инициативная группа по выдвижению кандидата в президенты Кана Кварчия зарегистрировалась в Центризбиркоме 1 февраля.

СУХУМ, 11 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия отказался участвовать в выборах президента Абхазии, об этом заявил сам Кварчия во вторник 11 февраля.

"Нынешнее положение в стране свидетельствует о расколе в нашем народе. Каждый гражданин Абхазии от рядового до претендента на пост президента сегодня должен сделать все от него зависящее для того, чтобы преодолеть раскол или, как минимум, не допустить его дальнейшего усиления.

Проанализировав политические и просто человеческие отношения, сложившиеся в нашем обществе, я пришел к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании. Это решение продиктовано осознанием необходимости моего неучастия в негативных процессах и накале страстей, сопровождающих наши выборы", - заявил Кварчия.

Он также добавил, что не будет поддерживать никого из кандидатов, которые будут участвовать в президентской гонке.

Кан Кварчия родился 1 июля 1974 года в Ткуарчале. Учился на историко-юридическом факультете Абхазского государственного университета (специальность - правоведение).

На политической арене Абхазии появился в 2007 году. Тогда он стал депутатом Горсобрания Сухума. В 2012 году Кварчия прошел в Парламент. По 2017 год возглавлял парламентский комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

Исполняющим обязанности главы администрации Сухума Кварчия стал в октябре 2019 года. Бывший депутат Народного Собрания активно принялся за работу на посту градоначальника: провел инспекции по Сухуму, дал поручения по облагораживанию столицы. Однако горожанам больше всего запомнился подарок Сухуму в виде 61 пальмы.

Инициативная группа зарегистрировала кандидатуру Кана Кварчия в Центральной избирательной комиссии 1 февраля.

Выборы президента Абхазии намечены на 22 марта 2020 года. Для участия в президентской кампании в ЦИКе уже зарегистрировались политическая партия "Акзаара" и еще две инициативные группы по выдвижению Адгура Ардзинба и Аслана Бжания.

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