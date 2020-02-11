Лопнувшие трубы и утепленные пальмы: последствия сильных холодов в Абхазии

Начало календарного года в Абхазии выдалось на удивление теплым, температура воздуха днем часто переваливала за +10 градусов. Однако в феврале зима решила всерьез заявить о своих правах.

Заморозки в Абхазии начались в минувшие выходные. В некоторых частях республики столбик термометра в ночное время опускается до минус 7-8 градусов. Как такая погода отражается на ситуации на дорогах, как справляются коммунальные службы со своей работой и какое влияние заморозки оказывают на сельское хозяйство, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Sputnik

Редкие морозы

Похолодание до минус 7-8 градусов - редкое явление для Абхазии. Замерзло даже знаменитое озеро Рица, которое превратилась в огромный каток. Застыл и Акармарский водопад.

Экстремальные для республики холода стали причиной гололеда на дорогах. Пресс-служба МВД несколько рез обращалась к водителям с призывом быть осторожнее и внимательнее. Автомобилисты, похоже, прислушались: за минувшие выходные и в понедельник ни одного дорожно-транспортного происшествия зарегистрировано не было. Также в ведомстве сообщили, что проезд ни на одном из участков дорог не перекрывался из-за гололеда.

Не было и ни одного обращения в сухумскую травматологию.

"Хочу сказать, что на удивление травматизм резко пошел на спад. Видимо, люди стали более аккуратно ходить, ездить также стали потише, зная, что есть гололед. У нас за последние дни нет ни одного обращения, связанного именно с тем, что кто-то поскользнулся и упал на льду, или произошло ДТП по вине гололеда. Так что ситуация нас очень радует, морозы пошли на пользу", - сообщил заведующий отделением травматологии Республиканской больницы Астамур Иванба.

Уязвимые вредители

В наступивших в Абхазии холодах для сельского хозяйства больше плюсов, чем минусов, считает начальник Государственной службы защиты растений Госкомитета по сельскому хозяйству Владимир Герия.

"Холода могут негативно отразиться на генерации американской белой бабочки, потому что она уязвима перед морозами. Я не знаю, насколько наши заморозки смертельно опасны, но во всяком случае для того, чтобы их было меньше, холода положительны", - отметил специалист.

Что касается субтропических растений, заморозки для них непривычны, но как они отразятся на них, можно будет понять позже, говорит Владимир Герия.

"Нехорошо для растений, когда после тепла наступают холода, если где-то началось сокодвижение, то обязательно будут лопаться сосудики, и потом могут быть грибковые болезни, но это все дело мониторинга, будем смотреть по весне. О мраморных клопах говорить трудно, так как они ищут теплые места для зимовки, поэтому какая-то часть может погибнуть, но основная не пострадает", - рассказал он.

Говоря о раннем цветении мимозы в отдельных местах республики и последовавших резких холодах, специалист заметил, что растение устойчиво к заморозкам. Такого же мнения придерживается и начальник Госуправления Абхазии по экологии Савелий Читанава.

Он отмечает, что мимоза, которая из-за теплой зимы расцвела раньше времени, не пострадает из-за заморозков.

"Из-за глобального потепления мимоза распускается раньше времени последние несколько лет, и этот год не исключение. Ударившие морозы не катастрофичны, потому что у нас Средиземноморский регион, раз в пять-десять лет происходят такие катаклизмы. У мимозы, как представителя австралийской флоры, могут пострадать только распустившиеся цветы, других последствий не будет", - подчеркнул он.

Замерзшие трубы и снесенная крыша

Морозы в республике добавили работы коммунальщикам. Подземные водопроводные трубы не замерзают, чего нельзя сказать о трубах в домах.

"Вода замерзает в домовладениях, кто-то обращается из-за того, что труба лопнула. Это естественно, потому что трубы старые, но на "Водоканале" проблем нет, наши водопроводные сети защищены от мороза. Проблема в электроэнергии, не хватает мощности", - сказала заместитель начальника коммунального управления администрации Сухума Елена Атепина.

Она добавила, что работники "Зеленого хозяйства" утеплили пальмы, которые были высажены на набережной Сухума и намерены их защищать от холода и дальше.

"Мы, неверное, закроем пленкой пальмы, чтобы они не пострадали из-за морозов, такую технологию я видела вчера в Адлере", - отметила она.

В свою очередь глава Гудаутского района Руслан Ладария заверил, что проблем из-за заморозков не возникало.

"Вода в основных водопроводных трубах не замерзает, они работают в штатном режиме, в городе гололеда пока не было, хотя мы положили песок на обочинах дорог на случай, если он понадобится. В случае необходимости будем обрабатывать дороги, чтобы не образовывался гололед", - подчеркнул Ладария.

Но не все так благополучно в других регионах. Помимо заморозков, в некоторых частях страны был и порывистый ветер. В Гагре он снес крышу одного из домов.

"Многоквартирный дом, стоящий напротив гостиницы "Апсны", пострадал в субботу 8 февраля. Около 30 квадратных метров крыши было снесено ветром", - сообщил исполняющий обязанности главы района Владимир Джения.

На данный момент идут работы по укладке новой крыши дома, рассказал он, добавив, что заморозки не отразились на жителях города и района.

Читайте также: