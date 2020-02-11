Золотой переток: во сколько Абхазии может обойтись электричество из России

Замначальника государственного управления Абхазии по энергетике, транспорту и связи Леон Кварчия рассказал, на сколько республике хватит поставляемого из России электричества и как дорого оно будет стоить.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Электроэнергии, которую Абхазия получает из России по перетоку, при нынешнем уровне энергопотребления, хватит до 14 марта. Об этом рассказал в интервью Sputnik замначальника государственного управления Абхазии по энергетике, транспорту и связи Леон Кварчия.

Даже если республике очень повезет с погодой, и теплая весна позволит резко сократить энергопотребление в марте, переток, по самым примерным оценкам, обойдется не менее чем в 400 миллионов рублей.

По словам Кварчия, сейчас назвать окончательную сумму сложно: рыночные цены на электроэнергию периодически меняются, кроме того, пока не ясны возможные дополнительные объемы поставок. Однако некоторые цифры он все же привел.

"Ориентировочный диапазон за один киловатт - от двух до трех рублей. Конечная цена будет понятна, когда прекратится переток и будут произведены расчеты", - заявил Кварчия, напомнив, что общий объем поставок из России пока оговорен на уровне 200 миллионов киловатт часов.

То есть в пересчете на рубли получается сумма от 400 до 600 миллионов. При этом, согласно подсчетам "Черноморэнерго", 200 миллионов киловатт часов республике ряд ли будет достаточно.

Как объяснил Кварчия, сейчас российской электроэнергией обеспечивается практически половина территории Абхазии, оставшаяся часть подпитывается от ИнгурГЭС. С 1 по 10 февраля общий объем энергопотребления по республике превысил 90 миллионов киловатт часов. Расход электроэнергии по перетоку за те же 10 дней превысил 46 миллионов киловатт часов (4,6 миллиона киловатт часов в сутки).

Исходя из этих цифр, в среднем один день перетока обходится Абхазии в 9,2 миллиона рублей, если брать нижнюю планку в два рубля за киловатт. Если считать по верхней границе в три рубля, выходит 13,8 миллионов рублей в сутки.

Переток электричества из России в Абхазию будет оплачиваться из средств Инвестпрограммы социально-экономического развития республики. Ее общий объем на 2020-2022 годы составляет 1,5 миллиарда рублей.

Что касается прошлый лет, то стоимость перетока электроэнергии из России в 2019 году обошлась Абхазии 190 миллионов рублей. Объем средств для компенсации затрат по поставкам электроэнергии в 2016 и 2017 годах составил 771,8 миллиона рублей.

Вся надежда на погоду

Как рассказал Кварчия, сейчас ситуация на плотине ИнгурГЭС значительно хуже прошлогодней. Уровень воды ниже, а ее приток к 11 февраля составлял 12 кубических метров в секунду. Для сравнения, на аналогичную дату прошлого года приток был около 40 кубометров в секунду. Но надежда все же есть - на милость сил природы.

"Либо будет необходимый приток гидроресурсов на плотине ИнгурГЭС, либо несколько стабилизируется погода, температура воздуха повысится и соответственно энергопотребление в целом по республике снизится", - сказал эксперт.

Кварчия привел данные "Черноморэнерго", согласно которым Абхазия сейчас нуждается в перетоке из России примерно 270 миллионов киловатт часов.

"На текущий момент, со стороны Российской Федерации переток выделен в объеме 200 миллионов киловатт часов. Что касается разницы, могу сказать, что на уровне высшего руководства страны ведется работа, для того, чтобы при необходимости эта разница была предоставлена. Сейчас все идет в штатном режиме", - заключил он он.

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