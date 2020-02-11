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Золотой переток: во сколько Абхазии может обойтись электричество из России

© Sputnik / Павел Лисицын
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (155)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200211/1029436398/Zolotoy-peretok-vo-skolko-Abkhazii-mozhet-oboytis-elektrichestvo-iz-Rossii.html

Замначальника государственного управления Абхазии по энергетике, транспорту и связи Леон Кварчия рассказал, на сколько республике хватит поставляемого из России электричества и как дорого оно будет стоить.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Электроэнергии, которую Абхазия получает из России по перетоку, при нынешнем уровне энергопотребления, хватит до 14 марта. Об этом рассказал в интервью Sputnik замначальника государственного управления Абхазии по энергетике, транспорту и связи Леон Кварчия.

Даже если республике очень повезет с погодой, и теплая весна позволит резко сократить энергопотребление в марте, переток, по самым примерным оценкам, обойдется не менее чем в 400 миллионов рублей. 

По словам Кварчия, сейчас назвать окончательную сумму сложно: рыночные цены на электроэнергию периодически меняются, кроме того, пока не ясны возможные дополнительные объемы поставок. Однако некоторые цифры он все же привел. 

"Ориентировочный диапазон за один киловатт - от двух до трех рублей. Конечная цена будет понятна, когда прекратится переток и будут произведены расчеты", - заявил Кварчия, напомнив, что общий объем поставок из России пока оговорен на уровне 200 миллионов киловатт часов. 

То есть в пересчете на рубли получается сумма от 400 до 600 миллионов. При этом, согласно подсчетам "Черноморэнерго", 200 миллионов киловатт часов республике ряд ли будет достаточно.  

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Россия будет поставлять электричество в Абхазию до нормализации работы ИнгурГЭС

Как объяснил Кварчия, сейчас российской электроэнергией обеспечивается практически половина территории Абхазии, оставшаяся часть подпитывается от ИнгурГЭС. С 1 по 10 февраля общий объем энергопотребления по республике превысил 90 миллионов киловатт часов. Расход электроэнергии по перетоку за те же 10 дней превысил 46 миллионов киловатт часов (4,6 миллиона киловатт часов в сутки). 

Исходя из этих цифр, в среднем один день перетока обходится Абхазии в 9,2 миллиона рублей, если брать нижнюю планку в два рубля за киловатт. Если считать по верхней границе в три рубля, выходит 13,8 миллионов рублей в сутки.

Переток электричества из России в Абхазию будет оплачиваться из средств Инвестпрограммы социально-экономического развития республики. Ее общий объем на 2020-2022 годы составляет 1,5 миллиарда рублей. 

Что касается прошлый лет, то стоимость перетока электроэнергии из России в 2019 году обошлась Абхазии 190 миллионов рублей. Объем средств для компенсации затрат по поставкам электроэнергии в 2016 и 2017 годах составил 771,8 миллиона рублей. 

Вся надежда на погоду

Как рассказал Кварчия, сейчас ситуация на плотине ИнгурГЭС значительно хуже прошлогодней. Уровень воды ниже, а ее приток к 11 февраля составлял 12 кубических метров в секунду. Для сравнения, на аналогичную дату прошлого года приток был около 40 кубометров в секунду. Но надежда все же есть - на милость сил природы. 

"Либо будет необходимый приток гидроресурсов на плотине ИнгурГЭС, либо несколько стабилизируется погода, температура воздуха повысится и соответственно энергопотребление в целом по республике снизится", - сказал эксперт. 

Кварчия привел данные "Черноморэнерго", согласно которым Абхазия сейчас нуждается в перетоке из России примерно 270 миллионов киловатт часов.

"На текущий момент, со стороны Российской Федерации переток выделен в объеме 200 миллионов киловатт часов. Что касается разницы, могу сказать, что на уровне высшего руководства страны ведется работа, для того, чтобы при необходимости эта разница была предоставлена. Сейчас все идет в штатном режиме", - заключил он он. 

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Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (155)


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