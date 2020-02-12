Холодная зима 2020-го: эколог рассказал о редких природных явлениях в Абхазии

В послевоенное время в Абхазии началось значительное потепление, поэтому морозы, подобные нынешним, для жителей республики непривычны.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Из-за зимних холодов в Абхазии покрылось льдом не только озеро Рица - замерз водопад в поселке Акармара. Это довольно редкое явление для республики, сказал в интервью Sputnik академик, заведующий кафедрой прикладной экологии Абхазского государственного университета Январби Экба.

Он напомнил, когда в Абхазии последний раз были столь же сильные холода, как и сейчас.

"В 1992-1993 годах зима была очень суровой, и тогда замерзло все, что могло замерзнуть, потому что температура воздуха опускалась до минус 10-11 градусов на побережье, в горах было гораздо холоднее - минус 20-25 градусов", - подчеркнул он.

По словам Январби Экба, в Акармаре, в горной части Абхазии, температура воздуха в том году опускалась ниже минус 10 градусов.

"Я думаю, что было минус 12-15 градусов, потому что у нас на Маяке доходила до минус 8 градусов. Такая же холодная погода была в 1969 году, еще раньше, в 1911 году в Абхазии выпал большой снег. Четкого интервала нет, но сильные холода и снег в Абхазии бывают периодически, примерно в 20 лет один раз", - рассказал эколог.

По его словам, замерзание водопадов - не такое редкое явление для других стран. Например, на Северном Кавказе это происходит практически каждый год.

"Самые мощные водопады в Сибири также замерзают, так что это не новинка. Кстати, этот холод немножко здесь застрял, уже три-четыре дня холодно, но в центральной России и Ростовской области мороз ушел. Плохо то, что контраст температур очень большой днем и ночью, он плохо сказывается на культурных растениях", - заметил эколог.

В послевоенное время в Абхазии началось значительное потепление. В последние три года в республике не было снега, и температура воздуха не опускалась ниже нуля даже ночью, подчеркнул Экба.

"Обычно холода приходят к нам из западной Сибири, не с севера, а северо-востока. Сильные холода в Абхазии вызваны сибирским антициклоном, но в этом году там изменились глобальные циркуляционные процессы, и сибирский антициклон не пускал другой циклон, который шел с запада. В Сибири бывает мало дождей, но в последние годы там наводнения, изменился циркуляционный режим", - отметил он.

Он также подчеркнул, что живым организмам в замерзших водоемах, в числе которых озеро Рица, ничего не грозит.

"Озеро Рица очень глубокое, до ста метров глубины, поэтому коркой льда оно покрывается не на длительное время, это короткий период, это практически ни на что не влияет", - сказал ученый.

При этом он добавил, что такие вредители, как мраморный клоп, могут не выдержать мороза, так как размножение насекомых связано с потеплением.

Читайте также: