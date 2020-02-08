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Без резких маневров: в ГАИ дали рекомендации по вождению в холода

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200208/1029419085/Bez-rezkikh-manevrov-v-GAI-dali-rekomendatsii-po-vozhdeniyu-v-kholoda.html

Циклон принес в республику похолодание в эти выходные, из-за чего на дорогах начал образовываться гололед. 

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Госавтоинспекция Абхазии обратилась к водителям с призывом быть внимательными и осторожными при управлении автомобилями в связи с ухудшением погоды. Температура воздуха начала опускаться до минусовых значений, из-за чего на дорогах образуется гололед. 

"Автомобилистам рекомендуется не допускать резких маневров, в том числе перестраиваться на высокой скорости. Кроме того, следует увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта. Для пешеходов также будет не лишней особая осторожность при переходе проезжей части", - говорится в сообщении ГАИ.

Значительное похолодание пришло в республику в эту субботу. Столбик термометра в ночные часы начал опускаться до минусовых значений. Согласно прогнозу абхазских метеорологов, в эти выходные по ночам ожидается до -5°С, а днем - не выше +5°С. 

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