Без резких маневров: в ГАИ дали рекомендации по вождению в холода

Циклон принес в республику похолодание в эти выходные, из-за чего на дорогах начал образовываться гололед.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Госавтоинспекция Абхазии обратилась к водителям с призывом быть внимательными и осторожными при управлении автомобилями в связи с ухудшением погоды. Температура воздуха начала опускаться до минусовых значений, из-за чего на дорогах образуется гололед.

"Автомобилистам рекомендуется не допускать резких маневров, в том числе перестраиваться на высокой скорости. Кроме того, следует увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта. Для пешеходов также будет не лишней особая осторожность при переходе проезжей части", - говорится в сообщении ГАИ.

Значительное похолодание пришло в республику в эту субботу. Столбик термометра в ночные часы начал опускаться до минусовых значений. Согласно прогнозу абхазских метеорологов, в эти выходные по ночам ожидается до -5°С, а днем - не выше +5°С.

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