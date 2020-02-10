Обратные водопады: что происходит в Австралии

Населенные пункты вдоль северо-восточного побережья от Сиднея до Порта-Маккуори начало сильно затапливать, около 150 тысяч домов остались без электричества, а 60 школ прекратили свою работу.

Движение на дорогах было сильно затруднено и было принято решение его ограничить.

В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более двух тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушение с воздуха стало невозможным.

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