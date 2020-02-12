В тылу противника: разведчики базы ЮВО в Абхазии отточат навыки маскировки

Разведчики российской военной базы отработают действия в тылу условного противника в горной местности.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), расположенной в Абхазии, приступили к специальной горной подготовке на полигоне Дарьял Северной Осетии, сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи в тылу условного противника в дневное и ночное время суток. Также разведчики повысят навыки выживания и жизнеобеспечения в автономных экстремальных условиях", - говорится в сообщении.

Особое внимание в ходе подготовки уделяется выполнению длительных марш-бросков по незнакомым маршрутам на высотах от 1,5 до 3 километров над уровнем моря. Разведчики также обучаются различным способам маскировки и принятию оперативных решений в быстро меняющейся обстановке современного боя.

Всего в тренировках участвуют около 100 военнослужащих ЮВО, задействованы десятки единиц боевой техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр-М" и бронетранспортеры БТР-82АМ.

Читайте также: