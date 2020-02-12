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В тылу противника: разведчики базы ЮВО в Абхазии отточат навыки маскировки

© Foto / пресс-служба Южного военного округа
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200212/1029437896/V-tylu-protivnika-razvedchiki-bazy-YuVO-v-Abkhazii-ottochat-navyki-maskirovki-.html

Разведчики российской военной базы отработают действия в тылу условного противника в горной местности.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), расположенной в Абхазии, приступили к специальной горной подготовке на полигоне Дарьял Северной Осетии, сообщили в пресс-службе ЮВО. 

"Военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи в тылу условного противника в дневное и ночное время суток. Также разведчики повысят навыки выживания и жизнеобеспечения в автономных экстремальных условиях", - говорится в сообщении. 

Особое внимание в ходе подготовки уделяется выполнению длительных марш-бросков по незнакомым маршрутам на высотах от 1,5 до 3 километров над уровнем моря. Разведчики также обучаются различным способам маскировки и принятию оперативных решений в быстро меняющейся обстановке современного боя.

Всего в тренировках участвуют около 100 военнослужащих ЮВО, задействованы десятки единиц боевой техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр-М" и бронетранспортеры БТР-82АМ.

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