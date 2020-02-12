Сбежавшего из-под стражи заключенного поймали в Очамчырском районе

Хаджарат Адлейба, приговоренный к восьми годам лишения свободы, был в бегах с конца июня прошлого года.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Абхазская милиция задержала сбежавшего из-под стражи осужденного Хаджарата Адлейба, который скрывался с июня прошлого года, сообщает пресс-служба МВД республики.

Поймать беглеца удалось сотрудникам МВД во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в Очамчырском районе 6 февраля. В отношении него возобновлено предварительное следствие, которое ведет прокуратура Очамчырского района.

Адлейба в 2018 году был приговорен судом к восьми годам лишения свободы за незаконное хищение чужого имущества и огнестрельного оружия, а также незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Летом 2019 года он находился на стационарном лечении в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. 20 июня ему удалось совершить побег.

Находясь в бегах, 10 августа прошлого года он ранил свою супругу из огнестрельного оружия во время ссоры. Пострадавшая была госпитализирована в больницу Сухума.

По данному факту 13 августа в отношении Адлейба было возбуждено дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия.

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