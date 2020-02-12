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Сбежавшего из-под стражи заключенного поймали в Очамчырском районе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200212/1029438225/V-Ochamchyrskom-rayone-poymali-sbezhavshego-iz-pod-strazhi-zaklyuchennogo.html

Хаджарат Адлейба, приговоренный к восьми годам лишения свободы, был в бегах с конца июня прошлого года.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Абхазская милиция задержала сбежавшего из-под стражи осужденного Хаджарата Адлейба, который скрывался с июня прошлого года, сообщает пресс-служба МВД республики. 

Поймать беглеца удалось сотрудникам МВД во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в Очамчырском районе 6 февраля. В отношении него возобновлено предварительное следствие, которое ведет прокуратура Очамчырского района.    

Адлейба в 2018 году был приговорен судом к восьми годам лишения свободы за незаконное хищение чужого имущества и огнестрельного оружия, а также незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. 

Архивное фото
© Sputnik / Алексей Филиппов
Заключенный СИЗО сбежал из-под стражи в Сухуме

Летом 2019 года он находился на стационарном лечении в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. 20 июня ему удалось совершить побег. 

Находясь в бегах, 10 августа прошлого года он ранил свою супругу из огнестрельного оружия во время ссоры. Пострадавшая была госпитализирована в больницу Сухума. 

По данному факту 13 августа в отношении Адлейба было возбуждено дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия.

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