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Пожар на Заречной улице: в Сухуме ночью горел жилой дом

© Foto / МЧС Абхазии
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200212/1029439494/Pozhar-na-Zarechnoy-ulitse-v-Sukhume-nochyu-gorel-zhiloy-dom-.html

На тушение огня были отправлены три пожарных расчета. В результате пожара выгорела одна из комнат жилого дома.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. На улице Заречной в Сухуме произошел пожар в жилом доме. Сигнал о возгорании поступил в 04:34 утра 12 февраля, сообщили в МЧС Абхазии.

Огонь тушили три пожарных расчета. В результате пожара сгорела одна комната площадью 16 квадратных метров, остальная часть дома покрылась копотью. 

В результате пожара погибших и пострадавших нет. 

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