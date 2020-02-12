Пожар на Заречной улице: в Сухуме ночью горел жилой дом

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. На улице Заречной в Сухуме произошел пожар в жилом доме. Сигнал о возгорании поступил в 04:34 утра 12 февраля, сообщили в МЧС Абхазии.
Огонь тушили три пожарных расчета. В результате пожара сгорела одна комната площадью 16 квадратных метров, остальная часть дома покрылась копотью.
В результате пожара погибших и пострадавших нет.
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