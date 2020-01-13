Ужасающий масштаб: космонавт показал пожары в Австралии с борта МКС

Ситуацию в охваченной лесными пожарами Австралии уже называют катастрофой планетарного масштаба. Экологи предупреждают — под угрозой исчезновения целые виды.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Итальянский астронавт Лука Пармитано, находящийся на борту Международной космической станции, рассказал, что экипаж станции никогда не наблюдал из космоса таких лесных пожаров, как в Австралии.

"Общаясь с моими товарищами по экипажу, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров в таких ужасающих масштабах", - написал астронавт в Twitter.

Пармитано в понедельник также опубликовал сделанные им с борта МКС фотографии пожаров в Австралии.

An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset.



Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto.#MissionBeyond pic.twitter.com/9Bmm9s4xa1 — Luca Parmitano (@astro_luca) 13 января 2020 г.

В настоящее время на борту МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.

В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов.

По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно.

Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.

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