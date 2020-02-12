Четыре этажа и пять отделений: Джопуа рассказал, какой будет новая детская больница

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Новая детская больница в Сухуме будет построена до 2022 года в рамках Инвестпрограммы, рассказал на радио Sputnik главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа.

"В Инвестпрограмму 2020-2022 годов входит строительство детской больницы. Мне дали техзадание - расписать, сколько этажей, сколько отделений будет. Я уже написал все и отправил в Министерство здравоохранения и в Управление коммунального строительства. В 2020 году проектно-сметная документация должна быть полностью готова. Начать строительство планируют в 2021 году. Это будет четырехэтажная больница, более просторная и удобная", - пояснил он.

Всего в новой больнице будет пять отделений: реанимация, хирургия, внутри которой будет травматология, перинатальное отделение, соматическое отделение.

Как отметил Джопуа, в действующей больнице нет специального отделения для новорожденных.

"В новой детской больнице, безусловно, будет такое отделение. Также будет хирургия. Мы хотим, чтобы приемная была отдельно, все, как положено, - подчеркнул он. - В программе указано, что выделено 200 миллионов на строительство детской больницы. Кажется, что это большая цифра. Но бывает и такое, что и таких больших сумм не хватает. Строительные материалы сегодня дорогие. Пока точно не могу сказать, хватит этого или нет".

Больница будет строиться на территории Республиканской больницы. Это будет такой больничный городок. Старое здание больницы, по словам Джопуа, не соответствует российским и европейским стандартам.

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