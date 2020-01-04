Достали из трюма: сотрудники МЧС Абхазии спасли капитана морской баржи

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии спасли капитана морской баржи, провалившегося в трюм, у пострадавшего наблюдаются многочисленные переломы, сообщает пресс-служба ведомства.
Чрезвычайное происшествие произошло в порту города Очамчыра.
"Капитан морской баржи Виктор Корсун, 1964 года рождения, провалился в трюм. Спасательные работы провели спасатели пожарно-спасательной части по городу Очамчыра и Очамчырскому району", - говорится в сообщении.
Пострадавший доставлен в местную районную больницу, уточнили в МЧС.
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