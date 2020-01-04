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МЧС Абхазии

Достали из трюма: сотрудники МЧС Абхазии спасли капитана морской баржи

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
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Сотрудники пожарно-спасательной части по Очамчыре и Очамчырскому району провели спасательную операцию в порту города.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии спасли капитана морской баржи, провалившегося в трюм, у пострадавшего наблюдаются многочисленные переломы, сообщает пресс-служба ведомства.

Чрезвычайное происшествие произошло в порту города Очамчыра.

"Капитан морской баржи Виктор Корсун, 1964 года рождения, провалился в трюм. Спасательные работы провели спасатели пожарно-спасательной части по городу Очамчыра и Очамчырскому району", - говорится в сообщении.

 

Пострадавший доставлен в местную районную больницу, уточнили в МЧС.

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Теги:
Очамчыра, МЧС Абхазии


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