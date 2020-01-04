Достали из трюма: сотрудники МЧС Абхазии спасли капитана морской баржи

С 1 января 2019 года в Абхазии начали действовать две целевые программы, направленные на обеспечение жильем наиболее уязвимых и нуждающихся в жилье категорий граждан - госпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище 2021".

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