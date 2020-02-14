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Общественная палата

Общественная палата Абхазии сформирована в полном составе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200214/1029455770/Ukomplektovana-polnostyu-izbrannyy-novye-chleny-Obschestvennoy-palaty-Abkhazii.html

До сегодняшнего для из 35 членов Общественной палаты оставалось избрать 11 - от политических партий и общественных организаций.

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В Общественной палате Абхазии 14 февраля состоялись выборы 11 представителей политических партий и общественных организаций, сообщает ОП республики. Таким образом, состав Общественной палаты был укомплектован полностью. 

По результатам выборов в состав Общественной палаты вошли: Рисмаг Аджинджал, Али Аншба, Надежда Венедиктова, Беслан Джопуа, Роман Качарава, Татьяна Кочий, Абессалом Кварчия, Людмила Лолуа, Темур Пипия, Юрий Попков, Изольда Хагба.

Экс-президент Рауль Хаджимба 5 ноября подписал указ об утверждении 13 членов Общественной палаты. 4 декабря членами ОП были избраны еще 11 человек от городов и районов Абхазии. 

Общественная палата формируется из 35 граждан Республики Абхазия. Президент утверждает 13 членов Палаты. Также в нее входят еще 11 представителей районов и городов и 11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений.

Членом Палаты может быть гражданин Абхазии, достигший 21-летнего возраста. 

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