Генпрокуратура завершила расследование дела об ограблении Ткуарчалской больницы

С декабря по февраль Рицинский реликтовый национальный парк посетили более 15 тысяч человек. О том, зачем туристы едут на Рицу, какие правила безопасности они игнорируют и как со всеми инцидентами справляются сотрудники парка, читайте в материале Sputnik.

72