Генпрокуратура завершила расследование дела об ограблении Ткуарчалской больницы

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура Республики Абхазия завершила расследование уголовного дела о разбойном нападении на сотрудников Ткуарчалской районной больницы, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"14 февраля 2020 года утверждено обвинительное заключение и дело направлено по подсудности в Ткуарчалский районный суд для его рассмотрения по существу. Все четверо обвиняемых содержатся под стражей", - сообщили в Генпрокуратуре.
Ограбление произошло 12 декабря 2018 года. Группа вооруженных людей напала на бухгалтера Ткуарчалской районной больницы и забрала деньги, предназначенные для выплаты зарплаты сотрудников. Добычей преступников стали 1,28 миллиона рублей.
По подозрению в совершении преступления были задержаны четверо граждан: Рамин и Аслан Миквабия, Мизан Гогуа и Айнар Сар-оглы.
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