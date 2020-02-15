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Здание генеральной прокуратуры

Генпрокуратура завершила расследование дела об ограблении Ткуарчалской больницы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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87410
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200215/1029459241/Genprokuratura-zavershila-rassledovanie-dela-ob-ograblenii-Tkuarchalskoy-bolnitsy.html

Уголовное дело по факту разбойного нападения направлено в суд, обвиняемыми по нему проходят четыре человека.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура Республики Абхазия завершила расследование уголовного дела о разбойном нападении на сотрудников Ткуарчалской районной больницы, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

"14 февраля 2020 года утверждено обвинительное заключение и дело направлено по подсудности в Ткуарчалский районный суд для его рассмотрения по существу. Все четверо обвиняемых содержатся под стражей", - сообщили в Генпрокуратуре. 

Ограбление произошло 12 декабря 2018 года. Группа вооруженных людей напала на бухгалтера Ткуарчалской районной больницы и забрала деньги, предназначенные для выплаты зарплаты сотрудников. Добычей преступников стали 1,28 миллиона рублей.

По подозрению в совершении преступления были задержаны четверо граждан: Рамин и Аслан Миквабия, Мизан Гогуа и Айнар Сар-оглы.

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