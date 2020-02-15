Снег, лед и опасный экстрим: как проходит сезон в Рицинском нацпарке

С декабря по февраль Рицинский реликтовый национальный парк посетили более 15 тысяч человек. О том, зачем туристы едут на Рицу, какие правила безопасности они игнорируют и как со всеми инцидентами справляются сотрудники парка, читайте в материале Sputnik.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Более пяти миллионов рублей заработал Рицинский реликтовый национальный парк с декабря 2019 года по 12 февраля 2020 года, рассказала на радио Sputnik директор РРНП Рита Лолуа. Всего за это время парк посетили более 15 тысяч человек. Это на пять тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона.

Такую высокую посещаемость Лолуа связывает с погодными условиями. В прошлом сезоне в горах снег выпал в конце октября 2018 года. В этом же - только в начале февраля 2020-го. В декабре и январе дорога была чистой. Проехать в парк могли даже экскурсионные автобусы и легковушки.

В этом году снег на Рице выпал только в начале этого месяца. 4 февраля дорогу в парк закрыли из-за схода лавин и повалившихся деревьев. Вновь проехать на озеро жители и гости Абхазии смогли только через три дня.

По словам Риты Лолуа, сейчас сотрудники РРНП каждый день с помощью тракторов чистят дорогу. И тем не менее, есть нехватка спецтехники. Необходима снегоуборочная машина, приспособленная к горным условиям.

"Мы ее уже на протяжении двух лет ищем, чтобы она была маневренная, подходящая под наши дороги. Машина должна эффективно работать в горных условиях. По сей день мы такую технику не нашли. Поэтому обходимся пока нашими тракторами", - отметила Лолуа.

С недавних пор в парк начали пропускать и легковушки. Главное требование к автовладельцам - зимняя резина.

Туристы игнорируют запреты

Зимняя Рица по-особенному красива. Недавно гости РРНП стали свидетелями редкого явления - озеро замерзло. Увидеть снежные пейзажи в реликтовый парк приезжает большое количество туристов, среди которых много и местных жителей. Однако многие игнорируют элементарные правила безопасности.

В соцсетях появился ролик, как девушка на коньках катается на замерзшем озере. По словам Риты Лолуа, это очень опасно и категорически запрещено.

"Мы повсюду повесили знаки. Наши инспекторы по периметру бегают. Люди любят экстрим. Ради селфи делают такие вещи. Буквально три-четыре дня назад в районе берега провалился местный житель. Его чудом удалось спасли. Вот так не слушают нас, нарушают законы. Но наши инспекторы начеку. Они несут круглосуточное дежурство на Рице, следят за тем, чтобы подобные инциденты не происходили. Но все равно нет-нет, где-то кто-то выскочит, где-то недоглядели", - сказала Рита Лолуа.

Рицинский реликтовый национальный парк (РРНП) расположен в горной части Абхазии, на южном склоне главного Кавказского хребта в пределах рек Гега и Пшица. Он был основан в 1996 году на базе Рицинского заповедника. Площадь парка составляет 39 тысяч гектаров. Сильная дифференциация рельефа, от 100 метров до 3256 метров над уровнем моря, создают богатый спектр экологических условий для произрастания редких видов растений и обитания животных.

Климат в РРНП очень разнообразен благодаря высотной поясности, от умерено-теплого в нижней части до холодного в верхней части. Абсолютный минимум температуры в высокогорье —30°С. Зимой 2020 года температура на Рице стандартная, в среднем -14 °С.

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