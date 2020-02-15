Звуки "Скалы": абхазские мелодии и африканские мотивы музыкантов из Гала

В рамках проекта "Дежурный по району" корреспондент Sputnik побывал в Гале. Как оказалось, в городе много музыкальных талантов, которые примкнули к одной "Скале".

Как можно сочетать звуки ачамгура и кубинского конга в английской песне, для чего это нужно и какие "сердцееды" живут в Гале - читайте в материале агенства.

Асмат Цвижба, Sputnik.

К нашему приезду уроки во второй галской школе закончились еще не у всех, но с коридора на втором этаже доносились громкие звуки музыки. Детские голоса исполняли одну из современных английских песен.

- Подождите, а аранжировка вживую? – удивляемся мы.

- Да, это наш бэнд, скоро познакомитесь, а пока пройдемте к директору. Он вас ждет, - настояли встречающие.

К чему приводят мечты

Музыкальный бэнд "Скала" появился в Гале в ноябре. Все началось с детской мечты директора школы Ахры Квеквескири. Школьником он мечтал петь в группе, но детство мальчика пришлось на годы Отечественной войны, и тут уже было не до музыки.

"Но я не забыл о своей мечте. Уже, будучи директором школы, я рассказал о том, что хотел бы создать группу своему другу Лаше Сакания. Спустя некоторое время, он позвонил и сказал, что не забыл о разговоре и подарил нам ударные инструменты, акустические и электрогитары, бас-гитары, клавиши и тамбурин", - рассказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Музыкальный бэнд "Скала" появился в Гале в ноябре

Хорошим примером заразились и другие. Коллектив школы подарил бэнду западноафриканский барабан джембе, чиновники района достали для группы еще один необычный звучащий инструмент – кубинский конга.

Над названием бэнда долго думать не пришлось. Между собой ученики давно называют школу "скалой". В названии нет никакого скрытого смысла или аллегории. Имя Ахра с абхазского языка дословно переводится как скала.

Музыкальное попурри

"Скала" быстро набрала популярность среди талантов района. Сегодня в ансамбле уже почти 30 музыкантов. Кто-то пришел в бэнд уже с музыкальным опытом и своим инструментом, другие учились с нуля. По словам директора школы, в бэнд пытались принимать всех, было бы желание. Самому младшему музыканту 10 лет, самому старшему - за 40.

"Мы попытались совместить в группе детство, юность и опыт. Поэтому в бэнде играют не только молодые музыканты, но и наши опытные профессионалы. К примеру, учитель школы по танцам играет на аккардионе, другой учитель – на барабанах", - объяснил Квеквескири.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Скала" быстро набрала популярность среди талантов района

В небольшой репетиционной комнате, акустика которой не позволяет юным звездам показать весь масштаб своих способностей, собрались вокалисты, барабанщики, гармонисты, гитаристы и клавишники. Но самый "экзотический" участник бэнда - саксофонист Шахан.

Дважды в неделю мальчик ездит учиться в Сухумское музыкальное училище. Там ему и предложили освоить нетипичный для абхазского музыканта инструмент.

"Я согласился. Мне сразу понравился инструмент, он не только сам по себе красивый, но и звучит очень красиво. Вначале мне было сложно, нужно было освоить правильную технику дыхания, постепенно осваивать каждую часть саксофона", - признался он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Саксофонист Шахан

- Шахан, думаю, не многие в Галском районе умеют играть на саксофоне. Признайся, от девушек нет отбоя? – попыталась я смутить юного Чарли Паркера.

- Не знаю, что им там нравится. Мне достаточно одной девушки, - отрезал "сердцеед".

В репертуаре у "Скалы" каверы на современные иностранные хиты, абхазскую классику и просто популярную музыку. Для нас ребята исполнили песню "Аллилуйя" на абхазском языке, известную "Бара быда" и даже отрывок из инструментальной пьесы американского композитора Гершона Кингсли "Попкорн".

В исполнении задействованы все музыканты. В кавер-версиях соседствуют конга и ачамгур, тамбурин и аккардион. Удивительно, но нотки абхазских инструментов очень органично вписываются в африканские ритмы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акустика небольшой репетиционной комнаты не позволяет юным звездам показать весь масштаб своих способностей

Восемнадцатилетний Георгий Абрумия играет в группе на ачамгуре. Инструмент он освоил больше полугода назад.

" Я смотрел видео, как ребята играли на ачамгуре и захотел сам, мне нравится все, что связано с национальной культурой. Пока что играю не очень хорошо, но что-то получается. Если сильно захотеть, то можно всему научиться", - уверен парень.

Уже 11 лет Георгий танцует в районном национальном ансамбле. По секрету он признался нам, что душа его больше танцует, чем поет.

Один на всех

Репетиции ансамбля проходят дважды в неделю по два часа. В группе все по-взрослому, есть даже свои звукорежиссеры.

Руководит всеми молодой педагог, выпускник Сухумского культпросвет училища и бывший ученик школы Ираклий Джумутия. Сам он умеет играть на более чем десяти инструментах и делится знаниями с участниками группы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сейчас "Скала" активно готовится к новым концертам

"Пока что у нас был всего один концерт, накануне Нового года, но жители района уже успели нас полюбить, потому что такого здесь еще не было. Ребята у нас очень талантливые и способные", - отмечает педагог.

Сейчас "Скала" активно готовится к новым концертам. Впереди выступления в селах района, концерт ко Дню Святого Валентина и 8 Марта.

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