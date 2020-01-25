"Дай ему время": трек музыканта из Абхазии появится на стриминговых сервисах

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Трек группы FNLN (читается как "Фили"), в которой играет молодой музыкант из Абхазии Арда Саманба, "Дай ему время" появится на основных стриминговых сервисах с 6 февраля. Об этом Саманба рассказал корреспонденту Spunik.

"Наша группа состоит только из двух человек – меня и моего друга Сергея Глазова. Я занимаюсь вокалом, игрой на гитаре и клавишных инструментах, на Сергее аранжировка, медиаклавиатура и гитара. За это время мы написали много черновых вариантов музыки, но до записи дело никак не доходило. В этот раз мы создали свой лейбл FNLN Music Production мюзик продакшн", заключили договор с дистрибьютером, затем прошли все проверки на плагиат, качество и с 6 февраля "Дай ему время" появится на всех популярных музыкальных сервисах, например, на Apple Music, "Яндекс.Музыка", Spotyfy, Shazam", - рассказал Саманба.

Музыкант добавил, что он со своим коллегой пока не ставит перед собой цели зарабатывания денег. В первую очередь они хотят привлечь аудиторию и шаг за шагом занять свою нишу в музыкальном мире.

Группа FNLN была создана около года назад и названа в честь района Москвы, где начался совместный творческий путь Арды и Сергея. Основное музыкальное направление коллектива – это инди в различных его проявлениях. Что касается трека "Дай ему время", объяснил Саманба, он ориентирован на молодежь и связан с определенными душевными переживаниями, которые происходили с автором в Москве. Начинающие музыканты надеются, что трек станет популярным и его будут крутить на танцполах.

Арде Саманба 24 года. Он родился в Харькове. После завершения учебы в Академии хозяйственного права он вернулся в Абхазию и устроился на работу в управление протокола Администрации президента. Во время одной из командировок в Москву, прогуливаясь по Арбату, увидел уличных музыкантов. Атмосфера на одной из главных улиц российской столицы зародила в нем желание переехать в Москву и испытать удачу.

"Тогда я дал себе слово, что через год перееду в Москву. Так и вышло. Поступил в Институт современного искусства, где познакомился с Сергеем, с которым мы создаем музыку. Некоторое время мы тоже играли на улицах и неплохо зарабатывали. Если честно, хочется вернуться в Абхазию уже не в качестве некой тени своего отца, а состоявшимся музыкантом", - признался Саманба и уточнил, что его отец Лесик Саманба сейчас живет на Украине, работает председателем Федерации тхэквондо и входит в состав Национального олимпийского комитета.

По мнению молодого музыканта, сегодня у жителя Абхазии мало шансов завоевать популярность за пределами страны, особенно, если он исполняет музыку в стиле инди. По словам Саманба, молодежь в республике предпочитает слушать "кальянный" рэп и московскую попсу.

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