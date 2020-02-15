Армянская община Абхазии определилась с главой

Съезд Армянской общины Абхазии, на котором выбирали председателя, состоялся в субботу 15 февраля. В нем участвовали более 200 делегатов, в том числе представители Сочинской армянской общины, а также депутаты Народного собрания Абхазии.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Армянская община Абхазии единогласным решением вновь выбрала председателем Галуста Трапизоняна, сообщил радио Sputnik председатель общины Гагрского района Хачик Миносян.

"Других кандидатов на этот пост не было. Это был единый кандидат. Все районные делегаты сказали Галусту "да", - отметил Миносян.

На съезде община также определилась с заместителям председателя. Ими стали Вараздат Миносян и Арутюн Зебелян.

Выбрали и членов совета общины. В него вошли по пять человек от каждого района республики, а также депутаты Парламента Абхазии армянской национальности.

Председатель общины Галуст Трапизонян отчитался по проделанной работе.

"Председатель отметил, что за отчетный период было много достойных мероприятий. Это и фестиваль армянской музыки, праздник "Амшен", семинары директоров, завучев и учителей школ, курсы повышения квалификации для педагогов. Мы специально из Армении приглашали учителей", - добавил Миносян.

На очередном съезде Армянская община Абхазии определилась с планами на ближайший год. Самая главнае задача, по словам Хачика Миносяна, - построить взаимоуважительные и доверительные отношения с коренным народом Абхазии.

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