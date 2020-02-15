Валерий Бганба поздравил ветеранов с годовщиной вывода войск из Афганистана

Многим из афганцев суждено было стать ветеранами двух войн: они защищали Родину и в Отечественную войну народа Абхазии.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил ветеранов Афганской войны с 31-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана.

"Какие бы оценки ни давали современные исследователи и эксперты событиям тех лет и самому участию Советской Армии в боевых действиях, важным является то, что для каждого из вас, для 367 призванных на войну молодых ребят из Абхазии она стала частью жизни, нашей общей судьбы. Вместе с боевыми друзьями вы с честью выполнили возложенные на вас Советским правительством задачи, защищали интересы государства", - говорится в заявлении Бганба, опубликованном на сайте президента.

Он подчеркнул, что многим из афганцев суждено было стать ветеранами двух войн.

"Вы героически защищали Родину и в Отечественную войну народа Абхазии. Эти подвиги вписаны в особо важные страницы современной истории страны", - отмечается в поздравлении.

С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. Советские потери составили 15051 человек.

Вывод войск из Афганистана, который завершился 15 февраля 1989 года, ознаменовал для Советского Союза окончание Афганской войны.

Читайте также: