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Последняя война СССР: годовщина ввода советских войск в Афганистан

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© Sputnik / Андрей Соломонов
Республика Афганистан (Исламская республика Афганистан). Охрана участка дороги силами мотострелкового батальона советских войск.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191225/1029092443/Poslednyaya-voyna-SSSR-godovschina-vvoda-sovetskikh-voysk-v-Afganistan.html

Ровно 40 лет назад 25 декабря 1979 года на территорию Демократической республики Афганистан был переправлен 781-й отдельный разведывательный батальон 108-й мотострелковой дивизии. Так началась эпопея "ограниченного контингента советских войск в Афганистане".

Решение было принято на заседании политбюро, которое тогда управляло государством. Войска в Афганистан ввели формально по запросу руководства страны. Тогда Афганистан был светским государством, у власти находились коммунисты, и они неоднократно просили СССР помочь в гражданской войне.

Так началась война, которая обещала быть легкой и победоносной, но превратилась в мучительное и сложное испытание, растянувшееся на долгие десять лет.

© Видео Sputnik
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Советский Союз понес очень большие материальные, политические, моральные и нравственные потери. Официальные потери Советской армии составили 14 тысяч 427 человек, КГБ – 576 человек, МВД – 28 человек (погибшими и пропавшими без вести).

В финансовом плане война обошлась СССР примерно в 70-80 миллиардов долларов. Более того, моджахедами уничтожено огромное количество вооружений и боевой техники.

Война способствовала поражению Советского Союза в глобальном военно-стратегическом противостоянии между двумя сверхдержавами, общественно-политическими системами и военными блоками.

За десять лет войны в Афганистан было призвано более трехсот человек из Абхазии, из них тринадцать человек погибли.

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