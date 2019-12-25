Последняя война СССР: годовщина ввода советских войск в Афганистан

Ровно 40 лет назад 25 декабря 1979 года на территорию Демократической республики Афганистан был переправлен 781-й отдельный разведывательный батальон 108-й мотострелковой дивизии. Так началась эпопея "ограниченного контингента советских войск в Афганистане".

Решение было принято на заседании политбюро, которое тогда управляло государством. Войска в Афганистан ввели формально по запросу руководства страны. Тогда Афганистан был светским государством, у власти находились коммунисты, и они неоднократно просили СССР помочь в гражданской войне.

Так началась война, которая обещала быть легкой и победоносной, но превратилась в мучительное и сложное испытание, растянувшееся на долгие десять лет.

Советский Союз понес очень большие материальные, политические, моральные и нравственные потери. Официальные потери Советской армии составили 14 тысяч 427 человек, КГБ – 576 человек, МВД – 28 человек (погибшими и пропавшими без вести).

В финансовом плане война обошлась СССР примерно в 70-80 миллиардов долларов. Более того, моджахедами уничтожено огромное количество вооружений и боевой техники.

Война способствовала поражению Советского Союза в глобальном военно-стратегическом противостоянии между двумя сверхдержавами, общественно-политическими системами и военными блоками.

За десять лет войны в Афганистан было призвано более трехсот человек из Абхазии, из них тринадцать человек погибли.

Читайте также: