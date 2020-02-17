Адгур Ардзинба освобожден от должности вице-премьера и министра экономики Абхазии

ЦИК Абхазии в понедельник 17 февраля зарегистрировал в качестве кандидата в президенты Адгура Ардзинба и идущего с ним в команде в качестве вице-президента Арду Ашуба.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба освободил Адгура Ардзинба от выполнения обязанностей вице-премьера, министра экономики республики с 17 февраля на период предвыборной кампании. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Абхазии.

"Исполнение обязанностей министра экономики Республики Абхазия возложить на первого заместителя министра экономики Республики Абхазия Гулиа Заура Александровича", - говорится в указе.

Ранее глава Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Гиви Габния рассказывал Sputnik Абхазия, что все зарегистрированные кандидаты в президенты и вице-президенты освобождаются от исполнения своих обязанностей на государственной службе, пока проходит предвыборная кампания.

Если депутата Парламента или руководителя того или иного государственного органа избрали президентом, то он складывает с себя полномочия, если же нет, то он вправе продолжить свою предыдущую деятельность, объяснил Габния.

В понедельник 17 февраля ЦИК Абхазии зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты - Аслана Бжания и Леонида Дзапшба - и идущих с ними в команде кандидатов в вице-президенты. Аслан Бжания, являясь действующим депутатом, также, по закону, прекращает заниматься депутатской деятельностью на время предвыборной кампании. За этим следит руководитель Парламента.

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