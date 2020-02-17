Часть Сухума останется без воды во вторник 18 февраля

В некоторых районах Сухума подача питьевой воды будет прекращена с полуночи до 17:00 18 февраля.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Подача питьевой воды в следующих районах Сухума будет прекращена 18 февраля с 00:00 до 17:00: район рынка, центральная часть города, ВИЭМ, вокзал, Яштуха, улица Эшба, Старый поселок. Об этом сообщает пресс-служба МУП "Водоканал".

Отключение воды связано с проведением канализационных ремонтных работ по улицам Калмыкова-Гулия, Басария, ремонтных работ на водоводе в 3-ем шоссейном проезде, по улице Инал-ипа, 5, а также работ на водоводе по улице О.Бегуаа.

Ранее в МУП "Водоканал" рассказывали Sputnik, что для того чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.

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