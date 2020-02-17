00:34 18 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.31
  • EUR68.62
Поиск

Часть Сухума останется без воды во вторник 18 февраля

© CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
93 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200217/1029476630/Chast-Sukhuma-ostanetsya-bez-vody-vo-vtornik-18-fevralya.html

В некоторых районах Сухума подача питьевой воды будет прекращена с полуночи до 17:00 18 февраля.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Подача питьевой воды в следующих районах Сухума будет прекращена 18 февраля с 00:00 до 17:00: район рынка, центральная часть города, ВИЭМ, вокзал, Яштуха, улица Эшба, Старый поселок. Об этом сообщает пресс-служба МУП "Водоканал".

Отключение воды связано с проведением канализационных ремонтных работ по улицам Калмыкова-Гулия, Басария, ремонтных работ на водоводе в 3-ем шоссейном проезде, по улице Инал-ипа, 5, а также работ на водоводе по улице О.Бегуаа.

Ранее в МУП "Водоканал" рассказывали Sputnik, что для того чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.

Читайте также:

 

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Маски и лица Венецианского карнавала-2020
Необычный дуэт: как кубинский конга и абхазский ачамгур "поженились" в Гале
Карта распространения нового коронавируса
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться