Часть Сухума останется без воды 24 декабря

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Подача питьевой воды будет прекращена в районах Сухума - Турбаза, улица Батумская, Комсомольское шоссе, Кодорское шоссе, улица Чанба 24 декабря с полуночи до 21:00, сообщает МУП "Водоканал".
Отключение связано с ремонтными работами на водоводе, расположенном на Кодорском шоссе .
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