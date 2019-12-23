Часть Сухума останется без воды 24 декабря

В некоторых районах Сухума подача воды будет прекращена с полуночи до 21:00 24 декабря.

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Подача питьевой воды будет прекращена в районах Сухума - Турбаза, улица Батумская, Комсомольское шоссе, Кодорское шоссе, улица Чанба 24 декабря с полуночи до 21:00, сообщает МУП "Водоканал".

Отключение связано с ремонтными работами на водоводе, расположенном на Кодорском шоссе .

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