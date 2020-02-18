Нестандарты обучения: правила выживания в гагидской школе

От центра Гала в село Гагида ехать около получаса, примерно столько же нужно, чтобы добраться до границы с соседним государством.
Гагида не сильно отличается от других отдаленных сел Галского района – каждые несколько метров встречаются разрушенные войной и заброшенные дома, по улицам гуляют чумазые поросята, рогатый скот и гуси. Сельское хозяйство – основной источник заработка примерно для 600 жителей.
Асмат Цвижба, Sputnik
Нестандартная школа
В центре села находится школа. Опознать ее можно только по поржавевшей табличке и играющим во дворе детям. На первый взгляд здание не сильно отличается от других домов.
Гагидская средняя школа – это небольшое прямоугольное одноэтажное строение, в котором обучаются 65 детей. Построена школа была в 1898 году, в годы Отечественной войны народа Абхазии ее полностью сожгли. Администрации района удалось восстановить здание, но занятия в школе продолжались недолго.
В мае 1998 года, во время операции абхазских военных по ликвидации грузинских партизан, которые пытались установить контроль над Галским районом, школа была вновь сожжена. Во второй раз здание восстановили за год, с тех пор ремонта в школе не было.
Обшарпанные стены, "залатанные" обоями не первой свежести, деревянный пол, скрипящий и проваливающийся под ногами, деревянные окна, с разбитыми местами рамами и старыми занавесками, протекающая крыша и дыры над портретами писателей и ученых – так выглядят 11 классных комнат школы.
"У нас нестандартное здание и нестандартные классные комнаты", - аккуратно подбирает слова учитель географии Фридон Кардава, проводя нам "экскурсию".
Рядом с основным зданием небольшая пристройка. Внешне она выглядит новее, но внутри все та же картина. Здесь обучаются начальные классы. Помещение раньше служило столовой, теперь буфет – это маленькая комнатка позади школы, где, по словам учеников, пекут самые вкусные булочки с сосиской и пирожки с картошкой.
"Мы очень любим ходить в школу, у нас хорошие учителя, и кормят вкусно, а еще мы играем здесь в футбол", - рассказал ученик пятого класса Анри.
Анри и его одноклассники любят ходить в школу, несмотря на то, что дорога до нее занимает у некоторых больше получаса пешком. О школьном автобусе в селе не слышали давно.
Понять, простить, объяснить
Гагидская школа считается русской, но языком здесь едва ли владеют, в коридорах слышна лишь мегрельская речь. На стенах плакаты с правилами правописания, праздничные стенгазеты, портреты русских писателей и поэтов.
Анна Кукава – учитель русского языка и литературы. В Гагидскую школу студентка АГУ попала по направлению Министерства просвещения.
Мы попали на урок русской литературы в пятом классе. Четверо ребят по очереди читали текст о жизни писателя Владимира Короленко, запинались, останавливались и слушали замечания учительницы.
"Когда я в первый раз увидела, что они еле читают, я была в шоке. Пришлось перейти на мегрельский язык, лишь бы они что-то поняли. Честно говоря, мне было очень сложно", - признается Анна.
Девушка родом из села Кохора Ткуарчалского района. У молодой учительницы нет возможности ездить домой ежедневно, пять дней в неделю она живет у своей коллеги в двух километрах от школы.
"Да, мучаюсь очень сильно, но думаю, что можно пока что поработать здесь. Коллектив очень хороший, да и ребята способные, просто им очень сложно с русским языком. Приходится объяснять им на другом языке", - рассказала девушка.
По словам учительницы, изначально перспектива преподавания в Гагидской школе ее не радовала, да и родители были против.
"Все-таки нижняя зона (нижняя зона Гала, в непосредственной близости к границе с Грузией - ред.), они испугались. Но я сказала, что это лучше, чем просто сидеть дома. Да, школа в плохом состоянии, у нас даже нет нормальных парт и стульев, но я надеюсь на лучшее", - добавила она.
Все же Анна призналась, что в следующем году планирует поменять место работы и устроиться поближе к городу.
Стерпится, слюбится
Школа для сельских детей не только место для получения знаний. Ребята не спешат домой после уроков, ведь во дворе можно погонять в футбол, поиграть в баскетбол и волейбол. В маленьком "актовом" зале в непогоду мяч меняют на шахматы, этот же зал служит кабинетом информатики с двумя компьютерами.
Спортзала в школе тоже нет, все занятия проходят на улице. Преподаватель физкультуры, 28-летний Ника - выпускник АГУ. Молодой человек живет в соседнем селе Верхний Баргяп, до школы около девяти километров. Добирается учитель до Гагиды на мотоцикле. Его примеру последовали и несколько учеников 11 класса.
"Если идет дождь, то я жду, когда он прекратится. А что мне еще делать?" - объясняет Ника.
Зарплата учителя по физкультуре – 6 500 рублей. Ника признался, что не прочь работать в городе, но найти место в центре еще сложнее, чем в селе.
"Молодые не возвращаются сюда. А их нельзя ругать, никакой цивилизации. Я уже привык здесь, уже пятый год работаю. Человек ко всему привыкает", - считает учитель.
В этом году Гагидскую школу окончат семеро ребят. Выпускники затруднились ответить, какую профессию планируют выбрать, а на вопрос, собираются ли они возвращаться в село, в аудитории повисло неловкое молчание.
На прощание учитель географии достал нам картонный макет школы, построенной в 1898 году. По его словам, одна из неправительственных организаций обещала отремонтировать здание два года назад, но в Гагиде все еще ждут.
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