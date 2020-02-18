Нестандарты обучения: правила выживания в гагидской школе

Корреспондент Sputnik побывала в одном из самых отдаленных сел Галского района - Гагида. Чем живет село, почему сельчане называют свою школу нестандартной и стремятся переехать в город, читайте в материале.

От центра Гала в село Гагида ехать около получаса, примерно столько же нужно, чтобы добраться до границы с соседним государством.

Гагида не сильно отличается от других отдаленных сел Галского района – каждые несколько метров встречаются разрушенные войной и заброшенные дома, по улицам гуляют чумазые поросята, рогатый скот и гуси. Сельское хозяйство – основной источник заработка примерно для 600 жителей.

Асмат Цвижба, Sputnik

Нестандартная школа

В центре села находится школа. Опознать ее можно только по поржавевшей табличке и играющим во дворе детям. На первый взгляд здание не сильно отличается от других домов.

Гагидская средняя школа – это небольшое прямоугольное одноэтажное строение, в котором обучаются 65 детей. Построена школа была в 1898 году, в годы Отечественной войны народа Абхазии ее полностью сожгли. Администрации района удалось восстановить здание, но занятия в школе продолжались недолго.

© Sputnik / Томас Тхайцук Опознать школу можно только по поржавевшей табличке и играющим во дворе детям

В мае 1998 года, во время операции абхазских военных по ликвидации грузинских партизан, которые пытались установить контроль над Галским районом, школа была вновь сожжена. Во второй раз здание восстановили за год, с тех пор ремонта в школе не было.

© Sputnik / Томас Тхайцук Классы в школе приходится отапливать печками

Обшарпанные стены, "залатанные" обоями не первой свежести, деревянный пол, скрипящий и проваливающийся под ногами, деревянные окна, с разбитыми местами рамами и старыми занавесками, протекающая крыша и дыры над портретами писателей и ученых – так выглядят 11 классных комнат школы.

"У нас нестандартное здание и нестандартные классные комнаты", - аккуратно подбирает слова учитель географии Фридон Кардава, проводя нам "экскурсию".

Рядом с основным зданием небольшая пристройка. Внешне она выглядит новее, но внутри все та же картина. Здесь обучаются начальные классы. Помещение раньше служило столовой, теперь буфет – это маленькая комнатка позади школы, где, по словам учеников, пекут самые вкусные булочки с сосиской и пирожки с картошкой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Так выглядят 11 классных комнат школы

"Мы очень любим ходить в школу, у нас хорошие учителя, и кормят вкусно, а еще мы играем здесь в футбол", - рассказал ученик пятого класса Анри.

Анри и его одноклассники любят ходить в школу, несмотря на то, что дорога до нее занимает у некоторых больше получаса пешком. О школьном автобусе в селе не слышали давно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гагидская школа считается русской, но в коридорах слышна лишь мегрельская речь

Понять, простить, объяснить

Гагидская школа считается русской, но языком здесь едва ли владеют, в коридорах слышна лишь мегрельская речь. На стенах плакаты с правилами правописания, праздничные стенгазеты, портреты русских писателей и поэтов.

Анна Кукава – учитель русского языка и литературы. В Гагидскую школу студентка АГУ попала по направлению Министерства просвещения.

Мы попали на урок русской литературы в пятом классе. Четверо ребят по очереди читали текст о жизни писателя Владимира Короленко, запинались, останавливались и слушали замечания учительницы.

"Когда я в первый раз увидела, что они еле читают, я была в шоке. Пришлось перейти на мегрельский язык, лишь бы они что-то поняли. Честно говоря, мне было очень сложно", - признается Анна.

© Sputnik / Томас Тхайцук Несмотря на все неудобства дети любят свою школу

Девушка родом из села Кохора Ткуарчалского района. У молодой учительницы нет возможности ездить домой ежедневно, пять дней в неделю она живет у своей коллеги в двух километрах от школы.

"Да, мучаюсь очень сильно, но думаю, что можно пока что поработать здесь. Коллектив очень хороший, да и ребята способные, просто им очень сложно с русским языком. Приходится объяснять им на другом языке", - рассказала девушка.

По словам учительницы, изначально перспектива преподавания в Гагидской школе ее не радовала, да и родители были против.

"Все-таки нижняя зона (нижняя зона Гала, в непосредственной близости к границе с Грузией - ред.), они испугались. Но я сказала, что это лучше, чем просто сидеть дома. Да, школа в плохом состоянии, у нас даже нет нормальных парт и стульев, но я надеюсь на лучшее", - добавила она.

Все же Анна призналась, что в следующем году планирует поменять место работы и устроиться поближе к городу.

Стерпится, слюбится

Школа для сельских детей не только место для получения знаний. Ребята не спешат домой после уроков, ведь во дворе можно погонять в футбол, поиграть в баскетбол и волейбол. В маленьком "актовом" зале в непогоду мяч меняют на шахматы, этот же зал служит кабинетом информатики с двумя компьютерами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Школа для сельских детей не только место для получения знаний, тут они могут поиграть

Спортзала в школе тоже нет, все занятия проходят на улице. Преподаватель физкультуры, 28-летний Ника - выпускник АГУ. Молодой человек живет в соседнем селе Верхний Баргяп, до школы около девяти километров. Добирается учитель до Гагиды на мотоцикле. Его примеру последовали и несколько учеников 11 класса.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спортзала в школе тоже нет, все занятия проходят на улице

"Если идет дождь, то я жду, когда он прекратится. А что мне еще делать?" - объясняет Ника.

© Sputnik / Томас Тхайцук До школы учитель физкультуры добирается на мотоцикле

Зарплата учителя по физкультуре – 6 500 рублей. Ника признался, что не прочь работать в городе, но найти место в центре еще сложнее, чем в селе.

"Молодые не возвращаются сюда. А их нельзя ругать, никакой цивилизации. Я уже привык здесь, уже пятый год работаю. Человек ко всему привыкает", - считает учитель.

В этом году Гагидскую школу окончат семеро ребят. Выпускники затруднились ответить, какую профессию планируют выбрать, а на вопрос, собираются ли они возвращаться в село, в аудитории повисло неловкое молчание.

На прощание учитель географии достал нам картонный макет школы, построенной в 1898 году. По его словам, одна из неправительственных организаций обещала отремонтировать здание два года назад, но в Гагиде все еще ждут.

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