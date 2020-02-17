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Необычный дуэт: как кубинский конга и абхазский ачамгур "поженились" в Гале

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200217/1029475809/Neobychnyy-duet-kak-kubinskiy-konga-i-abkhazskiy-achamgur-pozhenilis-v-Gale.html

Во второй средней школе Гала после уроков звучат мелодии "Скалы". Sputnik узнал, о чем поют юные таланты и как они сочетают современные мотивы с традиционной музыкой.

Музыкальный бэнд "Скала" появился в Гале в ноябре. Это первая музыкальная группа в Галском районе, в которой играют и поют более 30 человек.

Все началось с детской мечты директора школы Ахры Квеквескири. Школьником он мечтал петь в группе, но детство мальчика пришлось на годы Отечественной войны народа Абхазии, и тут уже было не до музыки.

Свою мечту директор решил все же воплотить через своих учеников. Вскоре в коллекции школы стали появляться африканские и кубинские барабаны, гитары, клавиши и национальные инструменты.

"Скала" быстро набрала популярность среди талантов района. Кто-то пришел в бэнд уже с музыкальным опытом и своим инструментом, другие учились с нуля. По словам директора школы, в бэнд пытались принимать всех, было бы желание. Самому младшему музыканту 10 лет, самому старшему за 40.

В репертуаре у "Скалы" каверы на современные иностранные хиты, абхазскую классику и просто популярную музыку.

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