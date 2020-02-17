Необычный дуэт: как кубинский конга и абхазский ачамгур "поженились" в Гале

Музыкальный бэнд "Скала" появился в Гале в ноябре. Это первая музыкальная группа в Галском районе, в которой играют и поют более 30 человек.
Все началось с детской мечты директора школы Ахры Квеквескири. Школьником он мечтал петь в группе, но детство мальчика пришлось на годы Отечественной войны народа Абхазии, и тут уже было не до музыки.
Свою мечту директор решил все же воплотить через своих учеников. Вскоре в коллекции школы стали появляться африканские и кубинские барабаны, гитары, клавиши и национальные инструменты.
"Скала" быстро набрала популярность среди талантов района. Кто-то пришел в бэнд уже с музыкальным опытом и своим инструментом, другие учились с нуля. По словам директора школы, в бэнд пытались принимать всех, было бы желание. Самому младшему музыканту 10 лет, самому старшему за 40.
В репертуаре у "Скалы" каверы на современные иностранные хиты, абхазскую классику и просто популярную музыку.
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