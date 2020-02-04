Нацбанк отчитался о годовых транзакциях на 15 миллиардов рублей в системе АПРА

По итогам прошлого года объем операций по оплате товаров и услуг банковскими картами в Абхазии увеличился на 49,7%.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Объем операций по банковским картам, произведенным через национальную платежную систему АПРА в 2019 году вырос на 20,1%, или на 2,55 миллиарда рублей по сравнению с 2018 годом. Об этом говорится в сообщении Национального банка Республики Абхазия.

Держателями карт на территории Абхазии было произведено операций на 15,25 миллиарда рублей. В структуре совершенных операций на долю карт АПРА приходится 61,9%, на карты международных платежных систем – 35,4%, на карты "Мир" – 2,7%.

По итогам 2019 года объем операций по оплате товаров и услуг банковскими картами в стране увеличился по сравнению с 2018 годом на 49,7% и составил 2,67 миллиарда рублей. Картами международных платежных систем расплатились на общую сумму 2,40 миллиарда рублей, объем безналичных операций держателей карт "Мир" составил 151 миллион рублей, сумма безналичных операций картами АПРА за 2019 год увеличилась на 89% по сравнению с 2018-м и составила 121 миллион рублей. В среднем ежедневно держатели карт АПРА совершали покупки на общую сумму в 330 тысяч рублей.

В структуре транзакций основную долю занимали операции по снятию наличности. Через инфраструктуру АПРА за 2019 год держателями банковских карт было обналичено 12,58 миллиарда рублей. Таким образом, средний показатель снятия наличных денежных средств по картам превышал 1 миллиард рублей в месяц.

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