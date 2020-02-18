Курс на расширение: открытие Музея денег Банка Абхазии откладывается

СУХУМ, 18 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Открытие Музея денег Банка Абхазии откладывается, так как Национальный банк республики расширил проект, рассказала начальник службы внешних связей Нацбанка Лиана Агрба.

"Мы немного сдвинули сроки, так как поставили перед собой больше задач. Например, Нацбанк решил выделить деньги на облагораживание территории, а именно на укладку тротуарной плитки от улицы Лакоба до проспекта Аиааира. Также мы установили пандусы для людей с ограниченными возможностями, проводили консультации с председателем ассоциации "Инва-содействие" Алхасом Тхагушевым. На наш взгляд, очень важно, чтобы объекты были доступны для людей с проблемами со здоровьем такого характера и надеемся, что остальные организации последуют нашему примеру", - отметила Пилия.

Общая площадь музея составит примерно 200 квадратных метров. В нем уже заканчиваются внутренние отделочные работы, после которых приступят к оформлению экспозиции. Для этого руководство Нацбанка пригласило специалиста по нумизматике из Государственного исторического музея Москвы, добавила Агрба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Музей денег

Музей будет разделен на несколько зон – античную, средневековую и современную.

"Там будут представлены современные апсары и все инструменты, которые использовались при производстве монет и банкнот, за что отдельная благодарность Гознаку России. Что касается исторического зала, перед нами стоит большая задача, так как история денежного обращения в Абхазии насчитывает более двух с половиной тысяч лет. Совсем недавно мы приобрели монету, отчеканенную в I веке до нашей эры "Колхидское подражание Статеру Лисимаха". Мы рады, что удалось ее заполучить", - поделилась Агрба.

Параллельно завершаются работы по оформлению экскурсионной программы по музею, где будут проводить интерактивные лекции для детей. Также на стадии завершения съемки документального фильма об истории денежного обращения на территории Абхазии.

Агрба подчеркнула, что многие граждане Абхазии приносят в Национальный банк различные монеты, которые, на их взгляд, могут обладать нумизматической ценностью. Часть из них останется в фонде музея, а некоторые монеты будут представлены в музее в качестве экспонатов.

"Как отметил специалист, который приезжал к нам из Государственного исторического музея Москвы, в мире много таких музеев, но абхазский будет отличаться своей аутентичностью, так как есть немало моментов, свойственных только нашей стране. Мы надеемся, что нам удастся удивить посетителей", - рассказала Агрба.

Открыть Музей денег Абхазии планируют в конце марта или же в начале апреля 2020 года.

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