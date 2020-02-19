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Открытие чемпионата по шахматам

Шахматный турнир в честь Дня защитника Отечества пройдет в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200219/1029483458/Zhdem-interesnykh-partiy-shakhmatnyy-turnir-v-chest-23-Fevralya-proydet-v-Sukhume.html

В посвященном Дню защитника Отечества турнире, организованному по инициативе представительства Россотрудничества, примут участие девять команд.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Командные соревнования по шахматам в честь празднования Дня защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, пройдут в Сухуме 22 февраля. Об этом сказал в интервью Sputnik сотрудник представительства Россотрудничества в Абхазии Борис Накопия. 

В соревнованиях примут участие команды Минобороны, СГБ, МВД, Генеральной прокуратуры, Российского пограничного управления, Седьмой российской военной базы, Абхазского государственного университета, Сухумской школы №1 и Союза российских соотечественников Абхазии.

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"Каждая команда должна выставить по три человека, команды солидные, поэтому ждем интересных партий. На открытии будут присутствовать представители всех министерств и ведомств, которые примут участие в турнире, также президент Федерации шахмат Абхазии и руководитель Россотрудничества", - рассказал Накопия.

Турнир пройдет в шахматной школе имени А.Е. Карпова по инициативе представительства Россотрудничества в Абхазии и при поддержке Федерации шахмат республики. Начало в 11:00.  

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