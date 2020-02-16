Золото и бронза: абхазские борцы успешно выступили в Калининграде

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Даниил Харчилава занял первое место на первенстве Северо-Западного федерального округа по вольной борьбе. Об этом сообщает Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту.
Другой борец из Абхазии, Ричи Сичинава, стал обладателем бронзовой награды. Абхазские спортсмены выступали в весовой категории до 65 килограммов. Соревнования в Калиниграде были отборочными на первенство России по вольной борьбе.
В первенстве Северо-Западного федерального округа России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года приняло участие более 100 спортсменов.
Харчилава и Сичинава тренируются и учатся в Калиниграде в школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых.
Читайте также:
-
Техническим нокаутом: Харитон Агрба победил в турнире Всемирной боксерской ассоциации
-
Шабат Логуа подписал контракт с футбольным клубом из Сербии
-
Россия лишится первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи