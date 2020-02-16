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Золото и бронза: абхазские борцы успешно выступили в Калининграде

© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (440)
14020
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20200216/1029467451/Zoloto-i-bronza-abkhazskie-bortsy-uspeshno-vystupili-v-Kalinigrade.html

Первенство Северо-Западного федерального округа России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года прошло в Калининграде 15 февраля.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Даниил Харчилава занял первое место на первенстве Северо-Западного федерального округа по вольной борьбе. Об этом сообщает Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту. 

© Foto / Теймураз Гергедава
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Другой борец из Абхазии, Ричи Сичинава, стал обладателем бронзовой награды. Абхазские спортсмены выступали в весовой категории до 65 килограммов. Соревнования в Калиниграде были отборочными на первенство России по вольной борьбе.

В первенстве Северо-Западного федерального округа России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года приняло участие более 100 спортсменов.

Харчилава и Сичинава тренируются и учатся в Калиниграде в школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых.

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Темы:
Спортивная Абхазия (440)


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