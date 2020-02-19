Новые экскурсии и спелеотуры: что покажет Абхазия на туристической выставке MITT

На международной выставке MITT, которая пройдет в Москве в марте, Абхазию представят 15 субъектов туристической сферы.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Абхазия примет участие в международной туристической выставке MITT, которая пройдет в Москве с 17 по 19 марта, рассказал на радио Sputnik председатель Госкомитета по курортам и туризму.

В 2020 году в MITT республику представят 15 субъектов сферы республики. Среди них множество новых направлений, которые ранее не были представлены на этой площадке. Это Шубарское урочище в районе СухумГЭС, Шакуранские, Аацинские и Акармарские водопады, радоновые источники, спелео- и рафтингтуры.

"В этом году у нас будут интересные программы. У нас будет информационная поддержка со стороны российских СМИ. Каждый год мы предлагаем что-то новое. И в этом году появились новые экскурсионные направления. Будем представлять Абхазию, тот потенциал, который есть у нашей страны", – подчеркнул Гарцкия.

Он отметил, что участие в международной выставке играет важную роль для имиджа Абхазии. Республика на это мероприятие тратит порядка трех миллионов рублей. Но это, по словам Гарцкия, - вклад в будущее, так как на MITT заключаются договоры с иностранными туроператорами.

"Когда мы там участвуем, у нас всегда очень многолюдно, к нам приходит много гостей, очень много хороших отзывов. И мы должны поддерживать эту марку. У нас очень хороший стенд, и мы были не раз отмечены. Мы тратим на эту выставку три миллиона рублей. Иногда нам говорят: "Куда и зачем вы едете? У вас политика, выборы, это не обязательно, тем более вы тратите деньги". Полтора миллиона рублей стоит участие и еще полтора миллиона – стенд, который там будут строить. Стоит нам один год не участвовать, как наше место сразу же займут. Вот какое значение имеет для имиджа Абхазии участие в этой выставке", - отметил Гарцкия.

Председатель Госкомитета по курортам и туризму подчеркнул, что ежегодно Абхазию посещают порядка миллиона туристов. По его словам, сейчас самое главное, чтобы политические процессы не повлияли на турсезон.

"Мы не должны забывать, что в туристической сфере работает много простых людей. Для понимания, в туриндустрии задействованы более 20 тысяч жителей Абхазии. Это основная сфера, на которой зарабатывает наша страна. Люди должны понимать, что туризм – сфера бизнеса, где зарабатывают деньги. А деньги любят тишину. Там, где шумно, там, где конфликты, турист не бывает", – добавил Гарцкия.

Ежегодная международная туристическая выставка MITT-2020 проходит в Москве с 17 по 19 марта. В ней участвуют более 200 стран.

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