Бганба поручил провести конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии"

Конкурс, как надеются его организаторы, должен стать социальным лифтом для молодых и талантливых управленцев.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал указ о конкурсе молодых лидеров "Гордость Абхазии", говорится в сообщении на сайте главы государства.

Документ предполагает, что не позднее 10 марта 2020 года должен быть разработан порядок проведения конкурса, представлены предложения по персональному составу оргкомитета с привлечением специалистов Абхазского государственного университета, сотрудников Госкомитета по делам молодежи и спорту, а также представителей экспертного сообщества. Кроме того, необходимо представить предложения по составу конкурсной комиссии, в которую должны войти государственные и общественные деятели и ученые.

Аппарату Кабинета министров и центральным органам госуправления поручено оказывать содействие в подготовке и проведении конкурса, в освещении мероприятий в государственных СМИ.

Согласно идее организаторов, "Гордость Абхазии" станет социальным лифтом для управленцев и послужит импульсом для обновления государственного аппарата Абхазии за счет честных и компетентных представителей молодого поколения.

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