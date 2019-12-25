Кварчелия о победе в конкурсе "Лучший художник года": большой стимул и радость

Победительница конкурса "Лучший художник года", молодой живописец Сабина Кварчелия в беседе с журналистами рассказала, что для нее стало большой неожиданностью то, что ее работа заняла первое место.

В 2019 году на конкурс "Лучший художник года" было представлено более 70 работ. Картина молодого живописца Сабины Кварчелия заняла первое место.

"Я впервые участвую в конкурсе, а в выставочном зале мои картины представлены всего лишь второй раз. Это победа для меня - большой стимул и радость. Я счастлива, что мою работу отметили, абсолютно не ожидала, думала, участвовать или нет в конкурсе", - сказала Кварчелия.

По ее словам, картина была нарисована весной 2019 года. На ней изображена ее двоюродная бабушка Дучка.

"Я ее рисовала с натуры. Она отвернулась от меня, так как не хотела,чтобы я писала ее портрет. В итоге получилась такая картина. Я люблю рисовать бабушку, хотя ей это очень не нравится", - призналась Сабина Кварчелия.

Конкурсная выставка "Лучший художник года" проводится в Абхазии с 2002 года под руководством Министерства культуры Абхазии и Союза художников республики. Основная цель проекта - поддержка художников Абхазии и способствование развитию изобразительного искусства в республике.

Читайте также: