Жилье, работа и медпомощь: как власти Абхазии предлагают улучшать демографию

В рамках законопроекта о демографической политике депутаты разработали целевую программу, которая предполагает обеспечение жильем молодых семей.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. В Парламенте Абхазии разработан законопроект о демографической политике, сказал в интервью Sputnik председатель парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия.

"Если мы посмотрим на демографию в масштабах всей нашей страны, то на нее, как и везде, влияет много факторов. Это трудовая миграция, скрытая урбанизация населения, происходящая, впрочем, во всем мире, также отток части населения на заработки в другие страны", - отметил он.

По словам Джинджолия, оценив все факторы, связанные с демографической политикой, была создана рабочая группа в Парламенте. Разработка законодательства в сфере демографии закончилась 1 февраля 2020 года.

"Пока работала группа, произошла реорганизация Кабмина, было создано Министерство репатриации и демографии, в чьем ведении эти вопросы. Были разработаны конституционные поправки о репатриантах, также закон о демографической политике и государственная целевая программа по демографической политике", - подчеркнул он.

Целевую программу решили разбить на несколько подпрограмм, одна часть касается обеспечения жильем молодых семей, другая – обеспечения работой, а также пособий, медицинского сопровождения.

"Если есть успешный опыт по двум действующим жилищным программам, то не надо изобретать велосипед, нужно просто их расширить, либо разработать подобные для молодых семей. Тут есть свои нюансы. Строительство нового жилья вряд ли будет государству по карману, можно осваивать вторичный рынок. Параллельно идет приведение в порядок документации, касающейся прав владения жильем, грамотного оформления сделок покупки", - заметил парламентарий.

Что касается медицинского обеспечения, то в отличие от больниц, которые снабжены необходимым, отстает работа в районах страны, в селах.

"Программу разрабатываем по повышению уровня материального обеспечения, а где-то и создания сельских амбулаторий. Самое главное, что предусматривают законопроект и программы, – определение фронта работ, ответственных людей, а также средства", - сказал Алхас Джинджолия.

Оценивая демографическое положение в стране, депутат отметил, что республика стоит перед пропастью, и необходимо решать демографические проблемы, которые существуют в стране.

Парламент Абхазии проголосовал за создание рабочей группы по разработке законодательства в социальной сфере в четверг 31 октября 2019 года.

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