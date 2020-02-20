Гули Кичба стала секретарем Общественной палаты Абхазии

Председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба сменила на должности секретаря ОП председателя Ассоциации женщин Абхазии Нателлу Акаба.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Общественная палата Абхазии избрала секретарем председателя движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба на заседании в четверг 20 февраля, сообщил Sputnik член ОП Даниил Убирия.

"Гули Михайловна была избрана секретарем подавляющим большинством членов Общественной палаты. Лишь двое членов палаты проголосовали против", - отметил он.

Гули Кичба была членом Общественной палаты Абхазии предыдущего состава. Она является кавалером ордена "Ахьдз-Апша" II и III степеней. В 2008 году на Международном конгрессе матерей планеты Кичба была награждена медалью "Золотое сердце" за большой вклад в реализацию программ по защите материнства и детства, по возвышению статуса и социальной роли женщины-матери. Она также удостоена наград Союза Абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской Республики.

Общественная палата формируется из 35 граждан Республики Абхазия. Президент утверждает 13 членов Палаты. Также в нее входят еще 11 представителей районов и городов и 11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений.

Членом Палаты может быть гражданин Абхазии, достигший 21-летнего возраста.

Общественная палата ставит перед собой целью привлечение граждан и общественных организаций Абхазии к реализации государственной политики, поддержку гражданских инициатив, направленных на реализацию прав и интересов граждан, проведение экспертизы проектов законов исполнительной власти Абхазии, осуществление общественного контроля за деятельностью Кабмина.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны оказывать содействие членам Общественной палаты в исполнении ими их задач и целей.

5 ноября Рауль Хаджимба, занимавший тогда пост президента, подписал указ об утверждении 13 членов Общественной палаты Абхазии. 4 декабря членами ОП были избраны еще 11 человек от городов и районов Абхазии.

14 февраля в Общественной палате Абхазии состоялись выборы 11 представителей политической партий и общественных организаций. По результатам выборов в состав палаты вошли Рисмаг Аджинджал, Али Аншба, Надежда Венедиктова, Беслан Джопуа, Роман Качарава, Татьяна Кочий, Абессалом Кварчия, Людмила Лолуа, Темур Пипия, Юрий Попков, Изольда Хагба.

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