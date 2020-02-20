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Приграничный Нуар: Сочинская таможня изъяла сотни пачек контрабандных сигарет

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
В Абхазии
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13020
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200220/1029497314/Prigranichnyy-Nuar-Sochinskaya-tamozhnya-izyala-sotni-pachek-kontrabandnykh-sigaret--.html

Найти спрятанный в тайниках нелегальный груз помогла австралийская овчарка кинологического отдела таможни.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. В течение последней недели сочинские таможенники практически ежедневно пресекали новые попытки нелегально провезти сигареты из Абхазии в Россию через пункт пропуска "Адлер". Обнаружить незаконный груз помогла служебная собака, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.  

Австралийская овчарка по кличке Нуар Солейль подала сигнал о возможном наличии незаконного товара у одной из гражданок, проходящей по "зеленому коридору". При досмотре было установлено, что под курткой и верхней одеждой на теле женщины с помощью скотча были закреплены 110 пачек сигарет.

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
Служебная собака Сочинской таможни Нуар Солейль

В этот же день, спустя некоторое время собака среагировала на другую женщину, проходившую из Абхазии в Россию. При досмотре у нее были обнаружены на теле под юбкой и кофтой 10 блоков сигарет (100 пачек).

За следующие несколько дней были остановлены еще две гражданки и двое мужчин. Пропорции их тел показались таможенникам подозрительными. Одна из женщин пыталась пронести 50 пачек сигарет на теле под одеждой, а также в жилетке с потайными карманами. Другая пыталась спрятать 120 пачек сигарет в подкладке пальто.

Сигареты, изъятые на Сочинской таможне
Пресс-служба Сочинской таможни
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У одного из мужчин 14 блоков и семь пачек сигарет были обнаружены на теле и в куртке, по всему периметру которой были сделаны специальные разрезы. Другой мужчина также соорудил тайник в куртке, сделав в ней разрезы в боковых карманах. В образовавшуюся полость он спрятал 11 блоков сигарет.

Вся табачная продукция перевозилась через границу для продажи в Сочи. Товар был задержан, его образцы направлены на товароведческую экспертизу. 

С начала 2020 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу Евразийского экономического союза возбуждено более 107 дел об административных правонарушениях, из них 22  дела по фактам перемещения сигарет с сокрытием.   

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