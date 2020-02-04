21:06 04 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.43
  • EUR70.13
Поиск

Под одеждой и в бензобаке: Сочинская таможня изъяла тысячи пачек контрабандных сигарет

© Foto / Южное таможенное управление
В мире
Получить короткую ссылку
64 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102938/74/1029387431.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200204/1029387960/Pod-odezhdoy-i-v-benzobake-Sochinskaya-tamozhnya-izyala-tysyachi-pachek-kontrabandnykh-sigaret.html

С начала года таможенники завели более 60 дел по фактам незаконной перевозки сигарет из Абхазии в Россию.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Сочинские таможенники совместно с пограничниками пресекли очередные попытки нелегально провезти сигареты из Абхазии в Россию. На прошлой неделе они изъяли более 1200 пачек сигарет, которые нарушители пытались пронести на себе и в тайниках автомобилей, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления России. 

На прошлой неделе на таможенном посту "Адлер" был остановлен автомобиль ВАЗ 21043. В прикрученном бензобаке вместо бензина находилась табачная продукция без акцизных марок. В тайнике было спрятано 45 блоков и три пачки сигарет. Водитель пояснил, что был в Абхазии в гостях у родственников, где знакомые предложили ему подзаработать и за вознаграждение перевезти сигареты через границу. 

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
Жительницу Абхазии в "табачном" платье поймали на контрабанде сигарет

В ходе проверки другого автомобиля (ВАЗ 21093) сигареты были обнаружены под капотом в пластиковом кожухе печки, в консоли воздуховода, а также в багажнике в запасном колесе. Всего в тайниках находилось 284 пачки сигарет.

В этот же день при проверке граждан, следующих из Абхазии в Россию, вызвали подозрение проходившие по "зеленому коридору" женщины. Сработал сигнал металлодетектора, указывавший на то, что они прячут незаконный товар под одеждой. При проведении личного досмотра у одной из них под курткой и кофтой нашли закрепленные с помощью скотча 316 пачек сигарет. Другая женщина под одеждой в специальной жилетке пыталась пронести на себе 19 блоков и две пачки сигарет. Табачная продукция была без акцизных марок. Жительницы Абхазии пояснили, что сигареты они перевозили для продажи в России.

С начала 2020 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через границу Сочинской таможней возбуждено более 60 дел об административных правонарушениях. Изъято более тысячи блоков сигарет.

Читайте также: 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Город-сада и город-призрак: что стало с Припятью за 50 лет
"Продиктованы жизнью": Путин объяснил необходимость поправок к Конституции
Как менялись цены на продукты в Абхазии
Зигзаг цены: как менялась за три года стоимость продуктов
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться