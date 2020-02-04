Под одеждой и в бензобаке: Сочинская таможня изъяла тысячи пачек контрабандных сигарет

С начала года таможенники завели более 60 дел по фактам незаконной перевозки сигарет из Абхазии в Россию.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Сочинские таможенники совместно с пограничниками пресекли очередные попытки нелегально провезти сигареты из Абхазии в Россию. На прошлой неделе они изъяли более 1200 пачек сигарет, которые нарушители пытались пронести на себе и в тайниках автомобилей, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления России.

На прошлой неделе на таможенном посту "Адлер" был остановлен автомобиль ВАЗ 21043. В прикрученном бензобаке вместо бензина находилась табачная продукция без акцизных марок. В тайнике было спрятано 45 блоков и три пачки сигарет. Водитель пояснил, что был в Абхазии в гостях у родственников, где знакомые предложили ему подзаработать и за вознаграждение перевезти сигареты через границу.

В ходе проверки другого автомобиля (ВАЗ 21093) сигареты были обнаружены под капотом в пластиковом кожухе печки, в консоли воздуховода, а также в багажнике в запасном колесе. Всего в тайниках находилось 284 пачки сигарет.

В этот же день при проверке граждан, следующих из Абхазии в Россию, вызвали подозрение проходившие по "зеленому коридору" женщины. Сработал сигнал металлодетектора, указывавший на то, что они прячут незаконный товар под одеждой. При проведении личного досмотра у одной из них под курткой и кофтой нашли закрепленные с помощью скотча 316 пачек сигарет. Другая женщина под одеждой в специальной жилетке пыталась пронести на себе 19 блоков и две пачки сигарет. Табачная продукция была без акцизных марок. Жительницы Абхазии пояснили, что сигареты они перевозили для продажи в России.

С начала 2020 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через границу Сочинской таможней возбуждено более 60 дел об административных правонарушениях. Изъято более тысячи блоков сигарет.

Читайте также: