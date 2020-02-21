Без срока древности: почему в Абхазии не могут решить проблему черных копателей

Как в Абхазии предлагают бороться с черными копателями, почему проблему не удается решить и что делать для ликвидации "кладоискательства", обсудили в научно-культурном Центре Юрия Воронова при Абхазском государственном университете.

Большинство памятников историко-культурного наследия Республики Абхазия расположены вдалеке от населенных пунктов, что делает их легкой "добычей" для черных копателей, отметили участники конференции. За последние годы информация о незаконной деятельности "искателей сокровищ" поступала не раз.

Василий Никулин, Sputnik

Частичному разграблению подверглись в разные годы Пскальский храм на левом берегу Кодора, замок Баграта в Сухуме, Лашкендарский храм, Ачмардинский могильник в Гагрском районе и многие другие.

В ходе оперативных работ на Ачмардинском могильнике удалось задержать троих человек, у которых было изъято до шестидесяти археологических находок. Среди них железные мечи, наконечники копий и дротиков, фибулы, монеты и прочее.

Но из-за отсутствия нормативно-правовой базы возбудить уголовное дело против задержанных черных копателей не получилось. С нарушителями провели беседу и отпустили. Найденные артефакты (список был опубликован в совместной статье директора Госмузея Абхазии Аркадия Джопуа и археолога Валентина Нюшкова - ред.) изъяли и передали в Государственный музей Абхазии.

В январе 2020 года абхазским археологам стало известно о незаконных археологических раскопках в районе крепости Цибилиум в Кодорском ущелье. Крепость Цибилиум - главная из 13 крепостей исторической Апсилии. В VI веке эти крепости располагались вдоль перевального пути на Северный Кавказ и охраняли одно из ответвлений Великого шелкового пути.

"В Анакопийской крепости есть человек, который следит за порядком, а вот в крепости Цибилиум такого человека нет, который бы боролся за этот памятник, поэтому мы и собрались сегодня в Центре имени Юрия Воронова, посвятившего изучению Цебельдинской культуры большую часть своей жизни. Являясь сопредседателем этой организации (Центра Воронова - ред.), мне хочется, чтобы в этих стенах был решен вопрос о насущных проблемах, касающихся защиты не только крепости Цибилиум, но и сохранения всего культурного достояния Абхазии", - заявил, открывая пресс-конференцию, историк, кавказовед, доктор исторических наук Олег Бгажба.

Как работают черные копатели

Абхазские археологи, занимающиеся исследованием исторических памятников на законных основаниях, имеют в своем "арсенале" лишь такие примитивные орудия, как мотыги, лопаты и устаревшие,"средневековые" металлоискатели. Черные копатели же для грабительских раскопов используют современные металлоискатели и магнитомеры, позволяющие с помощью компьютера определять местоположение драгоценных металлов (золото, серебро, бронза и прочее - ред.) на глубине до шести метров. Комплект такого оборудования, даже не нового, а бывшего в употреблении, обойдется, по скромным подсчетам, в 500 тысяч рублей.

При этом такие предметы, как керамика, кости, стекло, представляющие интерес для ученых, но не для охотников за драгоценными металлами, копатели просто выкидывают за ненадобностью.

Существуют договоренности с Россией и Грузией о запрете провоза подобного оборудования на территорию Абхазии без особого на то разрешения, но если с российской стороны запрет контролируется, то с Грузией дела обстоят иначе. В итоге по множеству разрытых грабительских полуфабрикатов вполне можно составить археологическую карту, окрашенную в черные тона.

"Черный бизнес" и дорогой конфискат

"Проблема черной археологии гораздо больше, чем мы тут озвучиваем. Нормативно-правовая база полностью отсутствует, чтобы эффективно защищать исторические памятники не только от черных копателей, но и кладоискателей из числа обычных положительных граждан. Пять лет мы бьемся, но без правовой базы борьба с нарушителями невозможна", - рассказал заместитель министра культуры Батал Кобахия.

Он сообщил, что за пять лет работы в Министерстве культуры он пытался возбудить порядка 20 уголовных дел, но всякий раз было отказано органами прокуратуры. Кобахия отметил, что попытки вернуть переданные российскому Эрмитажу из частных коллекций предметы культурного достояния Абхазии также провалились.

"Защита исторических памятников Абхазии тесно связана с криминальным миром. Неоднократно приходилось сталкиваться с людьми, причастными к "черному бизнесу", вооруженными автоматическим оружием", - заявил Кобахия.

По словам замминистра, конфискованное у черных археологов оборудование археологи могут получить для изыскательских работ в безвозмездное пользование.

Это заявление вызвало спор среди участников конференции. Многие участники высказались о невозможности получить изъятое оборудование у черных копателей для работы в научных целях.

"Берите, пожалуйста, под расписку в любое время", - парировал Кобахия несогласным с ним участникам конференции.

Нужен закон

Он также добавил, что помимо отсутствия закона о сохранении культурного достояния, проблему усугубляет и определение границ охраняемых территорий.

"До тех пор, пока земли не будут распределены, пока процесс приватизации не закончится, границы заповедников на территории Абхазии не будут определены", - заявил Батал Кобахия.

Между тем, один из организаторов пресс-конференции, научный сотрудник Абхазского государственного музея Дмитрий Счастный рассказал корреспонденту Sputnik, что сотрудники Министерства культуры и сотрудники ЭкоГеоПроекта определили границы охранных зон историко-культурных заповедников в рамках целевой программы по инвентаризации недвижимых объектов историко-культурного наследия Абхазии еще в 2016 году.

"Единственный способ защитить сегодня особые ценные территории и в том числе Цебельдинскую крепость - это принятие Парламентом границ заповедников и после принятия границ назначать на эти территории директоров, отвечающих за сохранность памятников", - подытожил Кобахия.

В ходе пресс-конференции предлагалось выделить из числа работников Министерства культуры людей, которые могли бы патрулировать территорию, наделить их соответствующими правами, но из-за сокращения штата в министерстве с 31 человека до восьми, инициатива не нашла поддержки у замминистра культуры.

Не просить, а требовать

После выступления сам Батал Кобахия, а также многие участники конференции и журналисты покинули Центр Воронова. Уже после ухода замминистра депутат Алхас Джинджолия предложил решение проблемы не только черных копателей в Цебельдинской крепости, но и охраны историко-культурных памятников в целом.

"Давайте выделим из общего списка проблему с крепостью Цибилиум и хотя бы по частям будем находить решение, вы же археологи, тысячелетиями время меряете, давайте пошагово решать проблемы", - сказал Джинджолия.

По его мнению, необходимо расширить границы охраняемой территории, огородить ее, установить современные средства фиксации и видеоловушки. Выделить штат егерей, в функции которых войдет обход территории памятника ежедневно.

В Абхазии существует закон о финансировании научных программ, на эти цели может тратиться до трех процентов бюджета или около 300 миллионов рублей. Однако ни одного предложения использовать эти средства в научных целях в последнее время не поступало, резюмировал депутат.

"Если дать оформленную целевую программу от научного сообщества, будет предмет разговора хотя бы. По определенному закону, сейчас не помню его номер, можно уже не просить, а требовать эти деньги на сохранение памятников историко-культурного наследия. Цебельдинский заповедник нужно превратить не в проект, а в научную программу, позволяющую продолжить изучение истории Абхазского народа. С вашей стороны подготовить такую программу, успеете к началу формирования бюджета? Подумайте, это надо делать сейчас, успеете?" - обратился к археологам Алхас Джинджолия.

В завершении пресс-конференции археологи решили подготовить программу по сохранению Цебельдинской крепости и постараться успеть до формирования бюджета.

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