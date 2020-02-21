Генпрокуратура возбудила уголовное дело о незаконной выдаче абхазского паспорта

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор между собой и за вознаграждение в 10000 долларов США изготовили бланк паспорта гражданина республики.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии возбудило уголовное дело по факту незаконной выдачи паспорта гражданина Абхазии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено в отношении и.о. начальника Паспортного управления МВД Вадима Квадзба, который подозревается в злоупотреблении служебным положением и в незаконной выдаче паспорта гражданина Абхазии, старшего инспектора паспортной группы по Новому Афону Паспортного управления МВД Фатимы Джения и Гурама Квициния, подозреваемых в соучастии в форме подстрекательства и в незаконной выдаче паспорта, и Лолиты Халваш, подозреваемой в соучастии в форме пособничества и в незаконной выдаче паспорта.

Квадзба задержан в пятницу 21 февраля, в настоящее время решается вопрос об отстранении его от должности, а также об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор между собой и за вознаграждение в 10000 долларов изготовили бланк паспорта гражданина республики, которым 9 декабря 2019 года воспользовался гражданин Украины Олег Мыльцев при незаконном переходе государственной границы Абхазии.

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