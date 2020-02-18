И.о. президента Абхазии провел совещание по вопросам паспортизации населения

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии, премьер-министр Валерий Бганба провел совещание по вопросам паспортизации граждан республики. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Валерий Бганба отметил важность работы паспортных отделов во всех районах Абхазии в преддверии выборов президента республики, подчеркнув, что процесс должен быть открытым и прозрачным.

И.о. начальника Паспортного управления МВД республики Вадим Квадзба сообщил, что ведомством принято 148591 заявлений от граждан на получение паспорта нового образца, при этом выдано 141319 документов. Готово к выдаче, но не получено гражданами, 2034 паспорта.

Квадзба также рассказал, что за весь период паспортизации 2262 паспорта были аннулированы, то есть их владельцы обратились с повторным заявлением на выдачу паспорта нового образца в связи с непригодностью полученного ранее.

Согласно данным МВД, вид на жительство получили 19527 человек, принято было 27230 заявлений.

По сообщению начальников паспортных отделов, в районах Абхазии и в городе Сухум активность граждан не высокая, о чем свидетельствует количество готовых к выдаче документов.

Так, в Гагрском районе готово к выдаче 310 паспортов, в Гудаутском - 258, в Сухумском районе - 55, в Сухуме - 718, в Гулрыпшском районе - 155, в Очамчырском районе - 410 готово к выдаче, в Ткуарчалском - 100, в Галском - 28 паспортов.

© Sputnik / Леон Гуния Количество выданных паспортов

На встрече обсуждалась возможность оптимизации выдачи уже готовых паспортов. Было принято решение активнее оповещать граждан о готовности документа, в отдельных случаях выезжать для выдачи паспорта нового образца гражданам, которые не могут приехать в отделение лично по медицинским и прочим показаниям.

Соответствующим структурам было поручено проверить реализацию ограничительных мер по использованию паспорта старого образца в различных организациях.

В работе совещания приняли участие генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба, и.о. секретаря Совета безопасности Беслан Квициния, министр внутренних дел Рауль Смыр, заместитель руководителя Администрации Президента Адгур Лушба, и.о. начальника Паспортного управления МВД республики Вадим Квадзба, руководители районных паспортных отделов.

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