Генпрокуратура возобновила дело о хищении 31 миллиона рублей таможенных сборов

Дело по статье "Хищение вверенного имущества в особо крупном размере путем присвоения" изначально было возбуждено в 2016 году, спустя два года расследование было приостановлено.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии отменило постановление о приостановлении уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера - начальника отдела бухгалтерского учета и контроля таможенных платежей Государственного таможенного комитета республики – Медеи Кайтан, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Уголовное дело по факту хищения 31 миллиона 22 тысяч рублей, фигуранткой которого являлась Кайтан, было возбуждено Следственным управлением Генеральной прокуратуры 11 января 2016 года.

"Основанием возобновления расследования уголовного дела послужил факт нарушения процедуры объявления Кайтан М.К. в международный розыск, а также отсутствие в материалах уголовного дела данных об отправке в международный отдел Генеральной прокуратуры РФ, пакета документов, необходимых для задержания лица находящегося на территории РФ", - говорится в сообщении.

В рамках возобновленного уголовного дела следователем из уголовного дела выделены материалы и через международный отдел Генеральной прокуратуры Абхазии, 21 февраля 2020 года в Генеральную прокуратуру России направлен пакет документов, необходимый для задержания Кайтан, отметили в Генпрокуратуре.

Медея Кайтан заочно обвинялась в том, что в период с 1 января 2015 года по 18 декабря 2015 года, являясь должностным лицом, похитила денежные средства, полученные Таможенным комитетом от таможенных сборов и платежей.

22 марта 2016 года в отношении Кайтан было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 157 УК Республики Абхазия. 1 апреля 2016 Сухумский городской суд заочно арестовал Кайтан.

12 июля 2018 года уголовное дело было приостановлено.

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