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Прокуратура.

Генпрокуратура начала проверку фактов хищений в "Абхазтопе"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Судебную бухгалтерскую экспертизу деятельности Госкомпании будет проводить экспертное учреждение на территории России.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии на основании акта, поступившего из Контрольной палаты республики, проводит процессуальную проверку финансово–хозяйственной деятельности Госкомпании "Абхазтоп" за период с 2016 по 2018 год, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Проверка направлена на установление фактов хищений денежных средств в особо крупном размере со стороны должностных лиц.

В рамках проверки назначена бухгалтерская экспертиза.

"Следственным органом вынесено постановление о назначении судебной бухгалтерской экспертизы, производство которой в рамках международного запроса об оказании правовой помощи поручено экспертному учреждению на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Завершение экспертизы ожидается в ближайшее время, после чего будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в Генпрокуратуре.

В 2018 году Контрольная палата заявляла, о том, что провела проверку в "Абхазтопе", в деятельности компании тогда выявили недостачу в размере 74 миллионов рублей.

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