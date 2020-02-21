Неспокойный день в Ткуарчале: глава города отправлена в неоплачиваемый отпуск

Глава Ткуарчалского района Аида Чачхалия распоряжением и.о. президента Абхазии Валерия Бганба отправлена в неоплачиваемый отпуск до 21 марта. Как все начиналось и что к этому привело, читайте в материале Sputnik.

В январе группа лиц потребовала от главы Ткуарчалского района Аиды Чачхалия покинуть свой пост, пригрозив протестами, - она ушла в отпуск. В пятницу 21 февраля у администрации Ткуарчала с теми же требованиями собрались люди.

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Как все начиналось

18 января глава Ткуарчалского района Аида Чачхалия сообщила Sputnik, что к ней пришли трое молодых людей, назвавшие себя представителями районного отделения партии "Амцахара", и потребовали уйти в отставку.

Чачхалия связалась с лидером партии, который заверил ее, что не направлял к ней людей с такими требованиями. В интервью Sputnik он также подтвердил, что политическая партия не имеет отношения к ситуации в Ткуарчале.

Тогда глава района ушла в отпуск, подчеркнув, что пост под давлением покидать не намерена до тех пор, пока исполняющий обязанности главы государства Валерий Бганба не подпишет указ об ее увольнении.

От угроз к действию

Утром в пятницу, 21 февраля, у администрации города собрались люди, требующие отставки Чачхалия.

По ее словам, среди протестующих были те же молодые люди, которые навещали ее еще в январе от имени "Амцахара" с аналогичными требованиями. Она также отметила, что к ним присоединилось "старшее поколение" сторонников кандидата в президенты Аслана Бжания. Протестующие заблокировали вход в здание, сотрудникам пришлось покинуть рабочие места.

К зданию администрации стянулись и сторонники самой Чачхалия, к обеду собралось около ста человек. Как рассказала глава района, между протестующими и ее сторонниками произошла потасовка, в результате которой пострадал председатель местного Собрания Дамир Горзолия.

Представители правоохранительных органов Ткуарчалского района в свою очередь заявили, что ситуация находится под контролем, здание взято под охрану личным составом МВД по району, и заявлений о пострадавших не поступало.

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Реакция Бжания

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания на утверждения Чачхалия о причастности к протесту заявил, что в Ткуарчал никого не направлял и не одобряет "недозволенные методы".

Он отметил, что каждый гражданин имеет право публично выразить свое мнение или озвучить какие-либо требования, однако это должно происходить строго в рамках закона.

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Исход

Ситуация разрешилась после того, как и.о. президента республики Валерий Бганба подписал распоряжение о предоставлении главе района Аиде Чачхалия неоплачиваемого отпуска до 21 марта. Тем же документом временно исполняющим обязанности главы назначен заместитель Чачхалия Виталий Квициния.

Протестующие завершили свою акцию. Один из активистов, депутат Ткуарчалского Собрания Беслан Эмурхба заявил, что такое решение вопроса их не устраивает, однако во избежание столкновений они решили разойтись.

Эмурхба объяснил, что требования об отставке Чачхалия не имеют политической подоплеки, и протестующие никогда не выступали ни от имени "Амцахара", ни от имени Аслана Бжания.

Он подчеркнул, что вопрос об уходе главы со своего поста сугубо "внутренний ткуарчалский" и назревал не один год.

По его словам, главная причина протеста - малоэффективная работа Аиды Чачхалия на посту главы администрации района.

В эфире телеканала Абаза Эмурхба заявил, что Чачхалиа работает в штабе одного из кандидатов в президенты и оказывает давление на сотрудников администрации. Он рассказал, что жители Ткуарчала недовольны ее отношением к городу, неэффективностью работы на благо города.

Активист назвал еще одну причину претензий. Глава района - женщина, а этот пост, по его мнению, должен занимать мужчина. Эмурхба подчеркнул, что с уважением относится к женскому полу, но должность главы района - для мужчины.

Аида Чачхалия работает на посту главы администрации Ткуарчалского района уже пять лет. На этот пост она была назначена экс-президентом Раулем Хаджимба в ноябре 2014 года.