После 18: лечение пальм от вредителей в Абхазии начнут с наступлением тепла

Пальмовые долгоносики, которые уже уничтожили десятки деревьев в городах и района Абхазии, впервые были обнаружены в республике в 2016 году.

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по борьбе с пальмовым долгоносиком начнутся, когда в Абхазии наступит потепление, рассказал корреспонденту Sputnik председатель Госуправления по экологии Савелий Читанава.

"У нас была в Гагре рабочая встреча, в рамках которой мы спланировали, как организовать работу по лечению пальм. Как только температура воздуха поднимется от +18 °С и выше, мы приступим к лечению пальм. Когда температура ниже этой отметки, проводить эту работу не имеет смысла, так как вредители пребывают в состоянии спячки. Препараты могут не дойти до них", - отметил Читанава.

Он добавил, что пестициды будут бесплатно выделяться государством, а финансирование затрат на проведение этих работ, скорее всего, возложат на районные бюджеты.

В четверг 20 февраля в администрации Гагрского района состоялась встреча руководителей профильных ведомств, представителей продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и инициативной группы граждан по вопросу спасения пальм.

Как рассказал Sputnik и.о. замглавы администрации Гагрского района Гайк Чилингарян, на балансе городе находится около 400 пальм, всего в районе этих деревьев примерно две тысячи.

"Встреча длилась около полутора часов. Мы обсудили вопросы, связанные с лечением пальм и, так как это дорогостоящая работа, рассмотрели возможность обратиться к правительству страны о финансировании. На сегодняшний день, на городском балансе находятся около 400 пальм, а по всему району до двух тысяч и, естественно, на их лечение, на профилактические работы требуются немалые деньги", - отметил Чилингарян.

Он уточнил, что пораженные вредителями пальм необходимо лечить до 12 раз в год, профилактическую обработку деревьев нужно проводить четыре раза в год. Много пальм расположены на территориях санаториев и домов отдыхов Гагры, представители которых также участвовали во встрече и выразили заинтересованность в решении проблемы.

"Будем искать совместное решение. Районный бюджет не сможет это осилить. Так как пальмы нужно опрыскивать раствором сверху вниз, нужна специальная техника – подъемники. У нас есть только один такой подъемник, но мы с ним не справляемся. Как минимум нужен еще один", - рассказал Чилингарян.

Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. После появления вредителей была проведена инвентаризация крупноствольных пальм, их насчитали около 2500. Из-за нашествия пальмового долгоносика в 2018 году в Сухуме вырубили 21 пальму, в Гагре - 20 деревьев. Борьба с пальмовым долгоносиком в Абхазии началась 30 октября 2018 года. Деревья обрабатывают специальными инсектицидами.

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