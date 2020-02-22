Правительство России одобрило соглашение о лекарствах для россиян в Абхазии

Соглашение направлено на обеспечение прав граждан России, постоянно проживающих в Абхазии и имеющих право на предоставление при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях лекарственных препаратов.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Правительство России одобрило ратификацию соглашения, предусматривающего выделение 50 миллионов рублей на лекарства для отдельных категорий россиян, живущих в Абхазии. Соответствующее решение опубликовано на сайте российского кабмина.

Документ продлевает срок действия основного соглашения от 22 июня 2017 года о сотрудничестве в обеспечении лекарствами отдельных категорий россиян, постоянно живущих в Абхазии, до 31 декабря 2022 года.

Законопроект предлагает ратифицировать дополнительное соглашение. В бюджете на указанные цели предусмотрено выделение до 50 миллионов рублей ежегодно.

"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении, опубликованном на сайте кабмина.

Депутаты Парламента Абхазии ратифицировали соответствующее дополнительное соглашение между Абхазией и Россией 6 февраля.

Отмечается, что выдача лекарственных препаратов, в соответствии с соглашением, осуществляется строго по загранпаспортам Российской Федерации и при предъявлении соответствующего удостоверения инвалида.

Заявка Минздрава Абхазии на предоставление необходимых лекарственных препаратов согласовывается с Минздравом России, после одобрения заявки средства выделяются через Минфин РУП "Абхазфармация", и оно закупает данные лекарства, которые распространяются через государственные аптеки в Сухуме, Ткуарчале, Гагре, Гудауте и Очамчыре.

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