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Троллейбусное управление г. Сухум.

Троллейбусы в Сухуме перестали ходить в Новый район и Старый поселок из-за аварии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200223/1029514337/Trolleybusy-perestali-khodit-v-Novyy-rayon-i-Staryy-poselok-iz-za-avarii.html

Сотрудники троллейбусного парка планируют устранить поломку в течение дня и возобновить работу общественного транспорта к утру 24 февраля. 

СУХУМ, 23 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Троллейбусы из центра Сухума временно не будут ходить в Новый район и Старый поселок из-за аварии на линии. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил главный инженер троллейбусного парка Энвер Чамагуа. 

"Произошел обрыв на линии, по которой ходят троллейбусы в Новый район и Старый поселок. У нас в запасе была необходимая деталь. Сейчас мы ведем ремонт на линии", - сказал он. 

© Foto / предоставлено работниками троллейбусного парка
Ремонт троллейбусной линии

Как ожидается, троллейбусы маршрутов №1 и №3 снова начнут ходить к утру 24 февраля. Авария не сказалась на работе маршрута №2, по которому троллейбус ходит от Маяка до Тхубуна.  

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