Троллейбусы в Сухуме перестали ходить в Новый район и Старый поселок из-за аварии

СУХУМ, 23 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Троллейбусы из центра Сухума временно не будут ходить в Новый район и Старый поселок из-за аварии на линии. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил главный инженер троллейбусного парка Энвер Чамагуа.

"Произошел обрыв на линии, по которой ходят троллейбусы в Новый район и Старый поселок. У нас в запасе была необходимая деталь. Сейчас мы ведем ремонт на линии", - сказал он.

© Foto / предоставлено работниками троллейбусного парка Ремонт троллейбусной линии

Как ожидается, троллейбусы маршрутов №1 и №3 снова начнут ходить к утру 24 февраля. Авария не сказалась на работе маршрута №2, по которому троллейбус ходит от Маяка до Тхубуна.

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